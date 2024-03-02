Freiburg-Bayern Münih: 2-2 (MAÇ SONUCU)
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Freiburg'a konuk olan Bayern Münih, rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Son 4 maçta 8 puan kaybeden Bavyera ekibi, şampiyonluk yolunda bir yara daha aldı.
Almanya Bundesliga'da kötü bir dönemden geçen Bayern Münih, şampiyonluk yarışında bir darbe daha aldı. Bavyera ekibi, 24. haftada konuk olduğu Freiburg ile 2-2 berabere kaldı.
Europa-Park Stadion'da oynanan maçta ev sahibi Freiburg, 12. dakikada Christian Günter ile 1-0 öne geçti. Bayern, Mathys Tel ile 35. dakikada skorda dengeyi sağladı: 1-1.
Jamal Musiala'nın 75. dakikadaki şık golüyle 2-1 öne geçen Tuchel'in öğrencileri, 87. dakikada Höler'in golüne engel olamadı ve bir sahadan 1 puanla ayrıldı.
Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 4 puan toplayabilen 54 puanlı Bayern Münih, 1 maçı eksik lider Bayer Leverkusen'in 7 puan arkasında ikinci sırada yer alıyor.
9. sırada yer alan Freiburg ise puanını 30'a çıkardı.