Freiburg-Bayern Münih: 2-2 (MAÇ SONUCU)

Almanya Bundesliga'da kötü bir dönemden geçen Bayern Münih, şampiyonluk yarışında bir darbe daha aldı. Bavyera ekibi, 24. haftada konuk olduğu Freiburg ile 2-2 berabere kaldı.

Europa-Park Stadion'da oynanan maçta ev sahibi Freiburg, 12. dakikada Christian Günter ile 1-0 öne geçti. Bayern, Mathys Tel ile 35. dakikada skorda dengeyi sağladı: 1-1.

Jamal Musiala'nın 75. dakikadaki şık golüyle 2-1 öne geçen Tuchel'in öğrencileri, 87. dakikada Höler'in golüne engel olamadı ve bir sahadan 1 puanla ayrıldı.