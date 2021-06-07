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HaberlerGündem3. SayfaKONTROLDEN ÇIKTI! Son dakika: Freni patladı, ortalık savaş alanına döndü - Haberler
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Kamyonun freni patladı, ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Sultangazi'de freninin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, refüjü aşıp iki araca çarptıktan sonra istinat duvarına çarptı. Kazada facianın eşiğinden dönülürken, sürücü kazayı yara almadan atlattı

KONTROLDEN ÇIKTI! Son dakika: Freni patladı, ortalık savaş alanına döndü - Haberler
İHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde freni patlayan kamyon refüjü aşıp istinat duvarına çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kamyon kullanılmaz hale geldi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı üzerinde yaşandı. Sultangazi'den Kağıthane'ye giden Veysel Topçu yönetimindeki 34 YSC 18 plakalı yaklaşık 15 ton kilit taşı yüklü kamyonun freni patladı.

KAMYON KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Frenin patlaması sonucu kontrolden çıkan kamyon, refüjü aşıp kaldırımda bulunan sokak aydınlatma direklerini devirdi ve iki araca çarptıktan sonra istinat duvarına çarparak durabildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kamyon ise kullanılmaz hale geldi.

Kazayı anlatan sürücü Veysel Topçu, "Normal yoldan gelirken araç kontrolden çıktı. Fren patladı direksiyon dönmedi. Refüjden atladık. Geldik buraya" dedi.

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