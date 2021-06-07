İstanbul'un Sultangazi ilçesinde freni patlayan kamyon refüjü aşıp istinat duvarına çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kamyon kullanılmaz hale geldi.
Olay, saat 13.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı üzerinde yaşandı. Sultangazi'den Kağıthane'ye giden Veysel Topçu yönetimindeki 34 YSC 18 plakalı yaklaşık 15 ton kilit taşı yüklü kamyonun freni patladı.
KAMYON KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Frenin patlaması sonucu kontrolden çıkan kamyon, refüjü aşıp kaldırımda bulunan sokak aydınlatma direklerini devirdi ve iki araca çarptıktan sonra istinat duvarına çarparak durabildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kamyon ise kullanılmaz hale geldi.
Kazayı anlatan sürücü Veysel Topçu, "Normal yoldan gelirken araç kontrolden çıktı. Fren patladı direksiyon dönmedi. Refüjden atladık. Geldik buraya" dedi.
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