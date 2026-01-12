Habertürk
        Frenle gaz karıştı! | Son dakika haberleri

        Frenle gaz karıştı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Beşiktaş'ta arabasını park etmeye çalışan sürücü pedalları karıştırınca hızla geri gitti. İki araca çarpıp bir ağacı yıkması yetmedi. Bir binanın duvarına vuruncaya dek yoluna devam etti.

        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Beşiktaş'ta arabasını park etmeye çalışan sürücü pedalları karıştırınca hızla geri gitti.

        İki araca çarpıp bir ağacı yıkması yetmedi.

        Bir binanın duvarına vuruncaya dek yoluna devam etti.

