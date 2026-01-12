Frenle gaz karıştı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Beşiktaş'ta arabasını park etmeye çalışan sürücü pedalları karıştırınca hızla geri gitti. İki araca çarpıp bir ağacı yıkması yetmedi. Bir binanın duvarına vuruncaya dek yoluna devam etti.
Giriş: 12.01.2026 - 22:16 Güncelleme: 12.01.2026 - 22:36
