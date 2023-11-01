Frida Aasen, Antalya'da podyuma çıkacak

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Dosso Dossi Fashion Show organizasyonundan yapılan açıklamaya göre; show 13-18 Aralık'ta 20 ülkeden yaklaşık 5 bin tekstil alıcısının katılımıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Convention Center'da gerçekleştirilecek.



Etkinlik kapsamında düzenlenecek defilede, Türk tekstil ürünlerinin 2024 ilkbahar-yaz kreasyonları sergilenecek. Daha önce aralarında Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendal Jenner ve Isabeli Fontana'nın da olduğu onlarca ünlü mankenin moda gösterisine imza attığı show, bu yıl Victorias Secret'in ünlü yüzlerinden Frida Aasen'i ağırlayacak.