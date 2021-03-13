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Friends Netflix'e geldi mi? Friends Netflix'e ne zaman gelecek?

Friends Netflix'e ne zaman gelecek? Sorusu merak ediliyor. Popüler dijital yayın platformu Netflix 1994-2004 yılları arasında yayınlanan Friends dizisini yayınlayacaklarını açıkladı. Dizinin severlerini heyecanlandıran açıklama sonrası 'Friends Netflix'e geldi mi?' Sorusu araştırılıyor. Peki, Friends Netflix'e geldi mi? Friends Netflix'e ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Friends Netflix'e geldi mi? Friends Netflix'e ne zaman gelecek?

1994-2004 yılları arasında yayınlanan ve son bölümden bugüne dünyanın birçok ülkesinde hala sevilerek izlenen dizi 'Friends' izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı. Dijital yayın platformu Netflix ile anlaşma yapılan dizinin yayın tarihi belli oldu. Peki, Friends Netflix'e ne zaman geliyor? İşte detaylar...

FRIENDS NETFLIX'TE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix'ten kullanıcılarına sürpriz bir haber geldi. Netflix Türkiye "Friends 1 Nisan'da geliyor diye 'Şaka mı bu?' diyenleriniz var görüyorum bunun şakası mı olur." açıklamasında bulundu.

Friends, ilk bölümünün yayınlandığı 22 Eylül 1994 tarihinden bugüne sürekli büyüyen kitlesiyle yıllar boyu adından en çok söz ettiren yapımlar arasında yer aldı. Her biri ikonikleşmiş, yakın arkadaş olan altı karakterin hikayesini izlediğimiz Friends, 10 sezon boyunca ekranlarda kaldı ve her biri birbirinden eğlenceli toplamda 235 bölüm ile izleyicileriyle buluştu.

Son yıllarda sık sık yayın haklarını satın alan şirketlerin değişmesiyle farklı platformlarda izleme imkanı bulduğumuz dizi, son olarak HBO Max'te izleyicileri ile buluşmuştu. Ayrıca korsan online dizi yayını yapan sitelerde de yıllardır en popülaritesini kimselere kaptırmayan Friends ile ilgili Netflix'ten güzel bir haber geldi. Serinin takipçileri, artık tüm bölümlere Netflix üzerinden ulaşabilecekler.

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