Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Frimpong'tan Noa Lang'a: Yemin ederim sana yardıma geldim!

        Frimpong'tan Noa Lang'a: Yemin ederim sana yardıma geldim!

        Liverpool maçında elinin reklam panolarına sıkışmasıyla parmağı kesilen Noa Lang, milli takım kampında Liverpool forması giyen Frimpong ile o pozisyonu konuştu.

        Giriş: 25.03.2026 - 00:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yemin ederim sana yardıma geldim!"

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı rövanş mücadelesinde parmağı kesilen Noa Lang, maç sonu İngiltere'de ameliyat oldu.

        Başarılı bir operasyon geçiren Hollandalı oyuncu, ülkesinin milli takım kampına da katıldı.

        FRIMPONG İLE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

        Hollandalı futbolcu Noa Lang, Liverpool forması giyen vatandaşı Frimpong ile milli takım kampında karşılaştı.

        İki futbolcu, Noa Lang'ın yaşadığı talihsiz sakatlık hakkında konuşurken Frimpong'un Noa Lang'a söyledikleri dikkat çekti.

        ''YEMİN EDERİM SANA YARDIMA GELDİM''

        Frimpong'un Noa Lang'a o anlarda kendisine yardıma geldiğini belirterek ''Biliyorsun sana yardım etmeye geldim, yemin ederim sana yardım ettim'' dediği görüldü.

        Bu anların ardından Noa Lang, Frimpong'a sarılarak ''biliyorum'' dedi.

