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        Haberler Gündem İstanbul FSM Köprüsü Dünya Denizcilik Günü için mavi renge büründü | Son dakika haberleri

        FSM Köprüsü Dünya Denizcilik Günü için mavi renge büründü

        İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla mavi renkte aydınlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 02:48 Güncelleme: 27.09.2024 - 02:48
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        FSM Köprüsü Dünya Denizcilik Günü için mavi renge büründü
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        Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Dünya Denizcilik Gününe dikkati çekmek amacıyla mavi renge büründü. Köprüdeki aydınlatmanın sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.

        AA'nın haberine göre; her yıl eylül ayının son perşembe günü Dünya Denizcilik Günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

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        #FSM Köprüsü
        #Son dakika haberler
        #istanbul
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