FSM Köprüsü Dünya Denizcilik Günü için mavi renge büründü
İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Dünya Denizcilik Günü dolayısıyla mavi renkte aydınlatıldı
Giriş: 27.09.2024 - 02:48 Güncelleme: 27.09.2024 - 02:48
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Dünya Denizcilik Gününe dikkati çekmek amacıyla mavi renge büründü. Köprüdeki aydınlatmanın sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.
AA'nın haberine göre; her yıl eylül ayının son perşembe günü Dünya Denizcilik Günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ