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        Haberler Gündem 3. Sayfa FSM Köprüsü'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

        FSM Köprüsü'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 04:18 Güncelleme: 24.04.2024 - 04:45
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        FSM Köprüsü'nde kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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        Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        FSM Köprüsü'nde Ankara istikametinde seyreden kamyonla, otomobil çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kaza sırasında araçlarda bulunan 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle köprü üzerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kazaya karışan kamyon ve otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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