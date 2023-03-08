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FTC, Twitter'ın şirket içi belgelerini talep etti

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), artan gizlilik ve güvenlik endişeleri üzerine Twitter'dan son dönemlerdeki işten çıkarmalara dair "şirket içi iletişim" belgelerinin paylaşılmasını talep etti.

FTC, Twitter'ın şirket içi belgeleri talep etti
HABERTURK.COM

Dünyanın önde gelen milyarderlerinden Elon Musk'ın sosyal medya devi Twitter'ı satın almasının üzerinden aylar geçmesine rağmen tartışmalar büyümeye devam ediyor.

Musk'ın satın alması öncesi yalnızca tanınmış kişilerin ücretsiz olarak alabildiği 'mavi tik'in, satın alma sonrası ücretli olarak sunulması büyük yankı uyandırmıştı. Twitter bu uygulamaya karşın halen gelir kaybı yaşarken, şimdi de FTC'nin inceleme talebi ile karşı karşıya kaldı.

EKİM 2022'DEN BU YANA 12 MEKTUP

The Wall Street Journal'ın haberine göre, FTC, Elon Musk'ın şirketi devraldığı Ekim 2022'den bu yana Twitter'a konuya ilişkin 12 mektup gönderdi.

FTC, 10 Kasım'da şirkete gönderdiği bir mektupta "Twitter'ın çalışanlarını işten çıkarmasının, şirketin platformu kullanan kullanıcıların bilgilerinin korumasını etkileyeceğine dair endişeleri bulunduğunu" öne sürmüştü.

Bir başka mektupta, FTC, şirket kayıtlarına erişim imkanı verilen "tüm gazeteciler" ve "mavi tik" üyelik uygulamasıyla ilgili bilgi sağlanmasını istedi.

FTC sözcüsü Douglas Farrar, "Kullanıcı mahremiyetini korumak tam da FCT'nin görevidir" ifadesini kullanmıştı.

"FTC SİLAH GİBİ KULLANILIYOR!"

Musk bu taleplerin ardından belge talebine ilişkin çok sert bir açıklama ile karşılık vemişti. Twitter'ın CEO'su, "Siyasi amaçlarla ve gerçeğin bastırılması için federal ajansların silah gibi kullanılması utanç vericidir" şeklinde konuşmuştu. İncelemenin ise milyonlarca dolarlık para cezasına yol açabileceği belirtiliyor. Musk'ın bu sebeple bu konuya şiddetle karşı çıktığı da kulislerde dolaşıyor.

TÜRKİYE'DE DE TWİTTER'A CEZA KARARI VERİLDİ

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci 27 Ekim'de tamamlanmıştı. Geçtiğimiz gün satın alma süreci ile başlatılan inceleme sona ererken Türkiye'de de Rekabet Kurulu tarafından Elon Musk'ın ceza ödemesi kararı verilmişti. Elon Musk'ın Twitter'ı devralma işlemi ile ilgili, Rekabetin Korunması Hakkında Kanu'nuna uygunluğu konusunda başlatılan inceleme sonucu, işlemin onaylanması ancak Elon Musk'a idari para cezası kesilmesine karar verilmişti.

ÜST YÖNETİCİLER İŞTEN AYRILDI

Twitter'ın 7 bin 500 çalışanından yaklaşık 5 bini, Musk'ın şirketi devralmasından bu yana şirketten ayrılmıştı. Musk, şirketi devralmasının ardından Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ve genel danışman Sean Edgett'i görevden almıştı.

FTC'den kasım ayında yapılan açıklamada, Twitter'daki son gelişmelerin derin bir endişeyle takip edildiği bildirilmişti.

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