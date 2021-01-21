Fuat Çapa: "Bizim adımıza üzücü bir mağlubiyet oldu"

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa karşılaşmaya tam istedikleri kadro ile çıkma şanslarının olmadığını aktararak, "Bir önceki karşılaşmada stoperimizin gereksiz ikinci sarı karttan atılması bizi çok sıkıntıya soktu" dedi.

Oynamak istedikleri oyunu tam olarak oynayamadıklarını ifade eden Çapa, şunları kaydetti:

"Ankaragücü'nün son haftalardaki karşılaşmalarını göz önünde bulundurursak özellikle kanat oyuncularıyla geçiş oyununu ön planda tutan oyun anlayışları var. Karşılaşmaya iki taraf kontrollü başladı, bizim ilk devre girmiş olduğumuz 3 iyi pozisyon vardı. Korcan’ın çıkarmış olduğu 2 çok iyi pozisyon vardı. Ama yemiş olduğumuz gol bizim adımıza çok şanssız bir goldü."

Çapa, ikinci devre oyun olarak daha üstün olduklarını dile getirerek, "Aslında ikinci devre oynadığımız oyunu ilk devre de oynamak istedik ama yemiş olduğumuz gol açıkçası bizi demoralize etti. İkinci devrede çok sayıda pozisyona girdik ama maalesef yine değerlendiremedik. Bizim adımıza üzücü bir mağlubiyet oldu." diye konuştu.

ANKARAGÜCÜ CEPHESİ

MKE Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Sahaya yüreğini koyan, galibiyet için savaşan futbolcularımı yürekten çok ama çok tebrik ediyorum." dedi.

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Kazanmamız gereken bir maçtı. İyi bir oyunla kazandığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

İlk yarı oyununu skor olarak bitirebileceklerini belirten Dalcı, "Çok ciddi pozisyonlar yakaladık, ilk yarı herhalde 3 ya da 4 olabilirdi. Ama bu tarz maçlarda özellikle son 3 haftada mağlup olmamız ciddi takımlarla oynamamız bizi yıpratmıştı. Psikolojik olarak böyle bir maçta tamamen galibiyeti düşünmek ve bu maçı mutlaka alabilmek düşüncesi futbolcular üzerinde ciddi etkiler yaratabiliyor. Oyuncularım ikinci yarının son 10 dakikası bunu yaşadı." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Dalcı, "İyi oynamak bazen yeterli olmuyor. Önemli olan böyle maçları kazanabilmek, hanene 3 puan yazdırabilmek. Bu bir başlangıç oldu inşallah bundan sonra da puan ya da puanlar alırız." şeklinde konuştu.

Ligde hiçbir maçın kolay olmadığını bildiklerini belirten Dalcı, "Biz de bu zorlukları oyuncularımızla aşacağımızı inanıyorum. Bu anlamda bugün sahaya yüreğini koyan, galibiyet için savaşan futbolcularımı tekrar yürekten çok ama çok tebrik ediyorum. Bu galibiyeti de gerçekten özellikle dün bizi ziyaret eden büyük Ankaragücü taraftarına armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.