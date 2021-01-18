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Fuat Çapa: "İdmanlarda 'yere nasıl yatılır' bunu da çalıştıracağım"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, BB Erzurumspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki idmanlarda sadece taktik, teknik değil aynı zamanda yere nasıl yatılır, yatarken hangi şekilde bağırmanız gerekiyor bunu da çalıştıracağım oyunculara. Çünkü bunu yaptığınız zaman fauller ve kartlar rakibe daha çabuk veriliyor. Üzücü ama demek ki biz de o şekilde oynamak zorundayız" dedi

Fuat Çapa:

Süper Lig’in 19 haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çapa, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Yaptığımız analizlerde şunu net bir şekilde gördük; genelde Gomes'e uzun top oynayıp ikinci toplarla pozisyon üretmeye çalışıyorlardı veya kanatta bire birde etkili olan oyuncuları değerlendirip oradan pozisyon bulmaya çalışan Erzurumspor vardı. Bunun karşılığında atılan uzun toplara karşın orta saha oyuncularının biraz daha yakın oynamasını ve kenardaki oyuncuları bire bir bırakmayıp daha çok ikiye bir pozisyonda yakalayıp o şekilde karşılık vermek istedik. Maalesef yemiş olduğumuz birinci golde de gördük ki maçtan önce vermiş olduğumuz talimatlar tam olarak yerine getirilmedi." ifadelerini kullandı.

Geriye düştükten sonra oyunun ortada geçtiğini belirten Çapa, "İkinci yarıda yapmış olduğumuz değişikliklerle biraz daha önde, riskli ve sert oynamaya karar verdik. Nitekim 18'e kadar olumlu işler yaptık ama 18'in içinde ve etrafında tercihlerimiz ve vuruşlarımız beklediğimiz gibi olmadı. 2-0'dan sonra yapmış olduğumuz değişikliklerle beraber biraz daha risk alarak oynadık. 2-1'i yakaladık hatta 2-2'yi yakalayacak pozisyon da bulduk ama maalesef değerlendiremedik." şeklinde konuştu.

Çapa, "Erzurumspor'un kadrosuna bakınca direkt oynayabilecek ligi bilen 4 oyuncu almışlar. Türkiye liginin kurallarını bilerek oynamanız lazım. Bundan sonraki idmanlarda sadece taktik, teknik değil aynı zamanda yere nasıl yatılır, yatarken hangi şekilde bağırmanız gerekiyor bunu da çalıştıracağım oyunculara. Çünkü bunu yaptığınız zaman fauller ve kartlar rakibe daha çabuk veriliyor. Üzücü ama demek ki biz de o şekilde oynamak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kadrolarının geniş olmadığını vurgulayan Çapa, Koita ile ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Koita, her transfer döneminde gündeme geliyor. Bildiğim kadarıyla kulübe resmi olarak bir teklif yok. Koita'nın oynamama sebebi sakat olması. Zaten Başakşehir'e karşı tamamen fit değildi. Son 20 dakikada oyuna aldık ve gördük ki hala hazır değil. Kendisiyle yaptığımız görüşmede tamamen iyileşmeden takıma dönmesinin kendisine ve takımına çok fayda sağlamayacağını konuştuk. Ona göre planlama yaptık. Uzun yıllardır kulübümüzde oynuyor. Kasımpaşa ona çok şey verdi o da kafası ve gönlü burada olduğu sürece Kasımpaşa'ya çok şeyler verdi."

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