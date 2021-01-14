Fuat Çapa: Penaltımız verilmedi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Kasımpaşa, deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, kendileri adına önemli bir karşılaşma olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:

"Maçtan önce kupaya çok önem vererek çıktık. Bu sezon kupa gerçekten taraftarımıza armağan etmek istemiştik 100. yılımızda. Ligde 40 karşılaşma oynayacaksınız ki sıralamaya göre Avrupa’ya gitmeniz belli olacaktı. Kupada maç daha az. O bilinçle sahaya çıktık. Fenerbahçe’nin ilk 8 hafta oynamış olduğu oyun ve arada istemediği sonuçları almış bir oyunu vardı. Son haftalarda istedikleri puanı aldı. Biz bugün biraz pazartesi oynadığımız maçı da göz önünde bulunarak bu maça çıktık. Alanya’ya karşı oynadık"

"Kadroda çok fazla rotasyona gitme şansımız yok. Aynı oyuncularla çıkmak zorunda kaldık bu maçta da. Fazla pozisyona girdik. İlk devrede Fenerbahçe’den daha net pozisyonlara girdik. Maçın özellikle 60. dakikasından sonra 1-0 gerideyken fizik düşüklüğü durumu çıktı. Girmiş olduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. Mağlup olduğumuz için üzgünüm. Taraftarın beklentisine cevap veremediğimiz için üzgünüz. Bu sezonun son haftalarında da olsa onları tribünlerde görmeyi arzu ediyoruz"

"ALTYAPIDAN GELEN ARKADAŞLARIMIZ ŞANSLARINI İYİ DEĞERLENDİRDİ"

"Sonuç olarak mağlup olduk ama bugün kazandığımız çok şey oldu. Altyapıdan gelen arkadaşlarımız vermiş olduğumuz şansları iyi değerlendirdi ve takım içindeki rekabet ortamını arttırdı. Bugün yeni gelen iki arkadaşımız birlikte top oynadı. Onlarında bize özellikle saha içindeki tecrübeleri, yönlendirmeleriyle bize çok şey katacağını gördük. Haris, Fode ve Sadiku’nun dönmesiyle biraz daha alternatifimiz olacak. Biraz daha fazla skoru üretebilecek düşünceye de sahip olacağız. Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Bundan sonraki karşılaşmalarda kendilerine başarı diliyorum"

"VAR'DA STANDARDI YAKALAYAMADIK"

VAR’ın kullanım durumunu eleştiren ve lehlerine bir penaltının verilmediğini belirten Çapa "VAR ile ilgili herkes belirli bir yorum yapıyor ama neyi yorumladığımızı bilmiyoruz. Bunun çok net bir şeyi yok. Biz maalesef bunun standardını yakalayamadık. Bizim gördüğümüz ve bulunduğumuz yerden penaltı olduğunu görmek çok zor. Ama maç sonrası görüntüye baktığımızda VAR’a çağırabilirdi. Neden çağrılmadı bilmiyorum. VAR ile ilgili yorumlar yapılıyor. Belki bizde bunları bırakıp kendimiz özeleştiri yapmalıyız. İşler iyi gittiği zaman kimse VAR’dan bahsetmiyor. Mağlup olununca bu konular gündeme geliyor. Biraz işimize odaklanıp takımlarımızı daha nasıl geliştirir diye düşünmemiz lazım. Haklı olduğumuz yerde bunu çok rahatlıkla söyleyebilecek duruma sahibiz" ifadelerini kullandı.