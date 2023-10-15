Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Fulden Uras yeniden ameliyat oluyor: Acılarım artık son bulacak - Magazin haberleri

        Fulden Uras yeniden ameliyat oluyor: Acılarım artık son bulacak

        Gençlik yıllarından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele eden, 13 yılda 22 kez ameliyat olan Fulden Uras, sağ memesini aldıracağını açıkladı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Uras yeniden ameliyat olacağını "Acılarım artık son bulacak" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2023 - 14:14 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Fulden Uras, hayranlarını üzen haber geldi. 13 yılda 22 kez ameliyat olduğunu söyleyen Uras, yeniden operasyon geçireceğini açıkladı.

        2

        Daha önce meme kanserine yakalanan ve defalarca kez ameliyat olan 55 yaşındaki Fulden Uras, yapılan son kontrollerinin ardından sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden sevenlerine bilgi verdi.

        3

        "ARTIK ACI YOK"

        Fulden Uras, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: 22 ameliyat... 22 kere narkoz... Her birinden umutla 'Bu son olacak' diye dualarla çıkmak. 13 sene dile kolay... Çok çektirdin yine de 'Hamdolsun' dedim. Halime hep şükrettim, dermansız dert değildin. Şimdi yarın seninle vedalaşıyorum sağ meme. İçim buruk asla üzgün değilim, hatta bilakis mutluyum en ufacık üzüntümde şişen, enfeksiyonlanan bir organ artık bedenimde olmayacak. Artık acı yok düşünsenize ne büyük lüks benim için... Biraz duygusalım annemi özledim. Ne çok üzülürdü şu an yaşasaydı. Nasıl dert ederdi kendine. Biliyorum ki benim meleğim beni oradan korur. Sevgili dostlarım artık hep mutlu haberler vereceğim sizlere pazartesi acılarım son bulacak. Merak etmeyin çok emin ellerdeyim. Şu an için doktorlarım alınacak meme yerine bir silikon koymayı uygun görmediler. Ameliyattan sonra sizleri tekrar bilgilendiririm. Bir kaç gün yokum merak etmeyin. Hepimizi çok seviyor, dualarımızı bekliyorum. Hoşça kal acılarım, hoşça kal sağ memem.

        Fotoğraflar: DHA, AA

        #fulden uras
        #ameliyat
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        Habertürk ekibi Gazze sınırında
        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        İsrail'in siviller için verdiği süre doldu
        Yaşlı kadına 'eziyet' soruşturmasında flaş karar!
        Yaşlı kadına 'eziyet' soruşturmasında flaş karar!
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        ABD, Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderiyor
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Yeni yöntem: Size dokunmadan paranızı nasıl çalıyor?
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        Feci kaza: 7 ölü 40 yaralı! Yaralılardan çarpıcı ifadeler!
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        4 maddelik çözüm önerisi sundu
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Beşiktaş sakata geldi! 7 futbolcu...
        Hayatı film oluyor
        Hayatı film oluyor
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        İşte dehşet saçan testereli seri katili yakalatan hata!
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Dedesi Sultan Abdülmecid
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Almanya'ya 3 puan kaldı!
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor
        Tiroid hormonu eksikliği çocuklarda büyümeyi engelliyor