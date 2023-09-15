Fulya Zenginer korkuttu

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"OĞLUMU BAKICIYA EMANET EDEMEM"



Ayrıca Milan için bakıcı tutmayacağını da ifade eden ünlü oyuncu, "Oğlumu bakıcıya emanet edemem. Onu kendim büyüteceğim çünkü her anında, her saniyesinde onun yanında olmak istiyorum" şeklinde konuşmuştu.



Fotoğraflar: Instagram