Funda Arar, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki konserinde kendisini izlemeye gelen hayranlarını 'Bu gece hep birlikte çıldıracağız' sözleriyle karşıladı. Sahneye altın renkli elbisesi ve tacıyla çıkan Arar, koltuklarda boş yer kalmadığını görünce oldukça keyiflenerek konserine "Hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Çok güzelsiniz. Bu gece hep birlikte çıldıracağız" sözleriyle başladı.

Konserinde kısa süreli bir stand-up da yapan Funda Arar, telefon numarasını değiştirdiğinde yaşadıklarını anlatması dinleyiciye kahkaha attırdı. "Eşim Febyo, yeni numaramı ‘Funda Yeni' diye kaydetmiş. Kendisi bende ‘Ömrüm' diye kayıtlıydı. Bunun üzerine ben onu, ‘Cezalı' diye değiştirdim" diyen Arar, konseri izlemeye gelen kayın validesi Nadya Taşel tarafından ayakta alkışladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ