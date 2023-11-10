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        Haberler Magazin Funda Arar: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi ve rahmetle anıyoruz - Magazin haberleri

        Funda Arar: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi ve rahmetle anıyoruz

        Funda Arar, Harbiye açıkhava konserleri kapsamında sahnedeydi. Arar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 15:47 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:47
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        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve rahmetle anıyoruz"
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        Ünlü şarkıcı Funda Arar, gazetecilerin, "Harbiye'de bu sezon ikinci konserinize çıkıyorsunuz. Misafirlerinizi nasıl bir şov bekliyor?" sorusuna, "Arkadaşlarımla bu konser için çok çalıştık. Hem eğlenip, hem de zaman zaman duygusal anlar yaşayacağımız güzel bir konser olacak. Ben zaten baştan aşağı şovum" yanıtını vererek, güldü.

        "SEZONA BAŞLIYORUZ"

        Yaz sezonunu değerlendiren Funda Arar, "Çok yoğun geçti. Önümüzde Güneydoğu Anadolu turnemiz var. Aralık ayında Avrupa konserlerimiz olacak. Sezona Harbiye'de başlıyoruz diyebilirim" şeklinde konuştu.

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        Arar, muhabirlerin, "Yakın zamanda bir dizide rol aldınız. Sizi dizi ya da filmlerde görecek miyiz?" sorusuna da cevap verdi. Ünlü şarkıcı, "Birkaç projede konuk oyuncu olarak yer aldım. Bir komedi filminde rol almayı çok istiyorum" açıklamasını yaptı.

        "ÇOK MUTLUYUM"

        Röportaj sonrası sahneye çıkan Funda Arar, “Harbiye’de sizle beraber olmak ne mutlu... Sizinle kavuştuğum için çok mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz" ifadelerini kullanarak, dinleyicilerini selamladı.

        "GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SEVGİ VE RAHMETLE ANIYORUZ"

        Sahnesinde Mustafa Kemal Atatürk'ü anmayı da ihmal etmeyen Arar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü. Sevgi ve rahmetle anıyoruz. Onun en sevdiği şarkılardan birisi; ‘Fikrimin İnce Gülü...’ Beraber söylüyoruz" şeklinde konuştu.

        "Her tarzdan şarkılar söyledim"
        "Her tarzdan şarkılar söyledim"
        Funda Arar'dan 'Son Bir Şarkı'
        Funda Arar'dan 'Son Bir Şarkı'
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        #funda arar
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