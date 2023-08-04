Funda Arar'dan 'Son Bir Şarkı' Funda Arar, yeni şarkısı 'Son Bir Şarkı'yı dinleyicileriyle buluşturdu. Arar, duygularını "Bir süredir beklemedeydik. Yeni şarkı çıkarmamıştık ama bu proje içimize çok sindi. Muhteşem bir ekiple çalıştık sonucu da muhteşem oldu" sözleriyle dile getirdi

Funda Arar, 'Son Bir Şarkı' adlı yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. "Bir süredir beklemedeydik" diyen Arar, yeni şarkısı hakkında konuştu.

"PROJE İÇİMİZE SİNDİ"

Funda Arar, şu ifadeleri kullandı: Yeni şarkı çıkarmamıştık ama bu proje içimize çok sindi. Muhteşem bir ekiple çalıştık sonucu da muhteşem oldu.

'Son Bir Şarkı'nın sözü ve müziği ise Semicenk imzası yer alıyor. Şarkının düzenlemesini ise Febyo Taşel üstlendi. Emre Alev yönetmenliğinde çekilen şarkının klibi ise Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinde çekildi.