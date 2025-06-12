Funda Arar ve Amo988'den sürpriz düet
Funda Arar ile Amo988, 'Yüreğimden' adlı yeni şarkılarıyla müzikseverlerin karşısına çıktı
Türk pop müziğinin güçlü sesi Funda Arar ve son dönemin yükselen yıldızı Amo988 yepyeni bir projede bir araya geldi.
Sözlerini Ali Hamid İsmail'in yazdığı şarkının müziğine Ali Hamid İsmail ve Sezer Dinç imza attı.
Arar ve Amo988 yeni şarkıları 'Yüreğimden' için birlikte Safa Gülsoy'un objektifine poz verdi.
'Yüreğimden' Etl Records ve Bomonti Müzik etiketiyle 13 Haziran'da tüm dijital platformlarda yerini aldı.