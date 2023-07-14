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        Funda Eryiğit: Beyoğlu bebesidir

        Funda Eryiğit, oğlu Civan ile birlikte verdiği pozları, "Beyoğlu bebesidir" notuyla takipçileriyle paylaştı

        Habertürk
        Giriş: 14.07.2023 - 08:49
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        Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Funda Eryiğit ile Berkun Oya'dan müjdeli haber gelmişti. İkilinin anne-baba olmaya hazırlandığı öğrenilmişti. Çift, ardından 29 Mart'ta evlenmişti.

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        Eryiğit ile Oya'nın bebekleri 19 Mayıs'ta dünyaya gelmişti. İlk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan ikili, oğullarına 'Civan' adını vermişti.

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        "BEYOĞLU BEBESİDİR"

        Funda Eryiğit, oğluyla birlikte objektif karşısına geçti. Civan ile Beyoğlu'nda vakit geçiren Eryiğit, bu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü oyuncu, gönderisinde, "Beyoğlu bebesidir" ifadelerini kullandı.

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        OĞLUNUN ADINI PAYLAŞMIŞTI

        Funda Eryiğit, anne olduğunu sosyal medyadan duyurmuştu. Ünlü oyuncu, hastane odasından paylaştığı bu fotoğrafa, "19 Mayıs Gençlik ve Civan bayramımız kutlu olsun" ifadelerini not düşerek, oğlunun ismini de duyurmuş olmuştu.

        CİVAN İSMİNİN ANLAMI

        Yakışıklı, delikanlı, genç anlamında kullanılan 'Civan', sözlükte genç erkek ya da güzel genç kadın anlamında kullanılıyor.

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        "KISA BİR ZAMAN İÇİNDE İMZAYI ATARIM" DEMİŞTİ

        Öte yandan 38 yaşındaki Eryiğit, geçtiğimiz aylarda, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusunu yanıtlamıştı. Oyuncu, "Bir süredir evli gibiyim zaten ve hatta kısa bir zaman içinde imzayı da atarım" demişti.

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        "BANA ÇOK CEZBEDİCİ GELİYOR"

        Funda Eryiğit, ayrıca, "Karşı cinste seni ne etkiler?" sorusuna ise, "Cesur olması, söylediği sözlerin lafta kalmaması, harekete geçebilen biri olması çok cezbedici geliyor bana. Hayat enerjisi o anlamda önemli. Hayatta kalma güdüsü yüksek olan, kendi koşullarını yaratabilen ama her türlü koşulda da hayatta kalabilecek biri çok çekicidir benim için" cevabını vermişti.

        Fotoğraflar: HT Magazin, AA, Instagram

        #Funda Eryiğit
        #Berkun Oya
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