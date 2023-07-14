Funda Eryiğit: Beyoğlu bebesidir

Öte yandan 38 yaşındaki Eryiğit, geçtiğimiz aylarda, "Evlenmeyi düşünüyor musun?" sorusunu yanıtlamıştı. Oyuncu, "Bir süredir evli gibiyim zaten ve hatta kısa bir zaman içinde imzayı da atarım" demişti.

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"BANA ÇOK CEZBEDİCİ GELİYOR"

Funda Eryiğit, ayrıca, "Karşı cinste seni ne etkiler?" sorusuna ise, "Cesur olması, söylediği sözlerin lafta kalmaması, harekete geçebilen biri olması çok cezbedici geliyor bana. Hayat enerjisi o anlamda önemli. Hayatta kalma güdüsü yüksek olan, kendi koşullarını yaratabilen ama her türlü koşulda da hayatta kalabilecek biri çok çekicidir benim için" cevabını vermişti.

Fotoğraflar: HT Magazin, AA, Instagram