Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Funda İsminin Anlamı Nedir? Funda İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

        Funda isminin anlamı nedir? Funda ismi ne demek, ne anlama gelir?

        İsimlerin çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Funda adının anlamı hakkında bilgi sahibi misiniz? Funda ismi farklı anlamları taşımaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 16:47 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Funda isminin anlamı nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Funda isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

        FUNDA ADININ ANLAMI NEDİR?

        Funda ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Funda adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Funda isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

        REKLAM

        FUNDA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

        TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Funda ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

        • Kurak yerlerde yetişen çalı türünden bir ağaççık.
        • Ay yüzlü, ay gibi güzel.
        • Denize dökülen büyük ırmak.
        • Geminin demir attığı yer.

        FUNDA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

        Funda ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Funda adını koymak caizdir.

        FUNDA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

        • Türkiye'de Funda ismini kullanan 48.240 kişi bulunmaktadır.
        • İstanbul'da Funda ismini kullanan 10.220 kişi bulunmaktadır.
        • Ankara'da Funda ismini kullanan 4.365 kişi bulunmaktadır.
        • İzmir'de Funda ismini kullanan 4.103 kişi bulunmaktadır.

        FUNDA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

        Funda adını taşıyan kişiler yeni şeyler keşfetmeye bayılırlar. İçlerinde büyük bir merak arzusu vardır ve hayatlarında hep keşfedilmemiş şeyler ararlar. Güler yüzlü ve nazik davranışları sayesinde ilginin odağı olurlar. Evlerindeki sıcak ortamı arkadaş çevresinde de görmek arzusu içindedirler. Etrafında çok fazla arkadaşı yoktur, ancak samimi ve güvenebileceği dostları vardır. İş hayatlarında, çok fazla baskı altında olmaktan hoşlanmazlar. Emir almak ve emretmeyi istemezler, rahat olduğu meslekler de daha başarılı olurlar.

        Filiz isminin anlamı nedir?
        Filiz isminin anlamı nedir?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        "Olay var toplanın!" diye aradı! 'Omuz atın' kavgasında 15 kurşun!
        Uğurcan'a dev talip!
        Uğurcan'a dev talip!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Mide ağrısı sandı, aortunda yırtık çıktı
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mehmet Topal'dan İsmail Yüksek ve Arda Güler yorumu
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi