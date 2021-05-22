Transfer sezonu ne zaman başlıyor? Soruları günün en çok aranılanlar arasına girdi. 2021-2022 yaz transfer sezonu için heyecan dorukta. Futbolseverlerin merakla beklediği yaz transfer sezonu için gözler TFF'ye çevrilmiş durumda...

2021-2022 TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020-2021 sezonu koronavirüs salgını gölgesinde sona erdi. Beşiktaş kupa zaferiyle sezonu bitirdi. Türkiye Futbol Federasyonu henüz transfer dönemine ilişkin açıklama yapmadı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos 2021'de başlayacak. Sezon 23 Mayıs 2022'te sona erecek.