Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Dünya genelinde pandemi sebebiyle futbol adeta "kepenk indirirken" doğal olarak birçok konuda da belirsizlik hakim oldu. Koronovirüs doğal olarak spor dünyasını da çok kötü etkilerken futbolun oynanmaması beraberinde sayısız ekonomik sorun ve soru işaretini de beraberinde getirdi. Her ne kadar insan sağlığı herkes tarafından en önde tutulsa da futbol ekonomisinin şimdiden yüzlerce milyar dolarlık kayıplara ulaştığı tahmin ediliyor.

Sadece bir eğlence sektörü olmanın çok uzağında olan futbol dünyası aynı zamanda artık futbolcular dışında direkt ve dolaylı yoldan dünya genelinde yüz binlerce insanın ekmeğini kazandığı bir istihdam alanına dönmüş durumda. Bu doğrultuda kulüpler çeşitli önlemler almaya başlarken, birçok Avrupa ülkesinde, birçok Avrupa kulübünde futbolculardan maaşları konusunda fedakarlık talebinde bulunuldu. Juventus, Barcelona gibi kulüpler dahi bu yola başvururken, doğal olarak gözler Türk kulüplerinde yaşanacaklara da çevrildi.

İLK FEDAKARLIK KALAN 3 AY İÇİN BEKLENİYOR

Her ne kadar bu konuda henüz somut adımlar atılmamış olsa da önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanması bekleniyor. İlk aşamada futbolculardan kulüplerin kalan 3 aylık maaşları konusunda ciddi bir fedakarlık talebinde bulunmaları bekleniyor. Bu 3 aylık dönem için futbolculardan ciddi ölçüde talepte bulunması beklenen kulüpler ayrıca maddi durumlarına göre, genel maaşlarında da bazı taleplerde bulunma ihtimalleri masada duruyor.

Birçok futbolcu da dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve fedakarlık konusunun önlerine geleceğini biliyorlar. Her ne kadar birçok futbolcu bu konuda fedakarlık yapmaya hazır olsa da, yine de bazı kulüplerde bazı futbolcularla bu konuda krizler yaşanabileceği öngörülüyor. Takımların futbolcu özelinde talepte bulunmalarından çok genel, tüm takıma adil olacak şekilde indirimlere gitmeleri bekleniyor.