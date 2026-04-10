        Futbolda haftanın programı! - Futbol Haberleri

        Futbolda haftanın programı!

        Futbolda lig heyecanı, Trendyol Süper Lig'de 29, Trendyol 1. Lig'de 35, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 32, Beyaz Grup'ta 36 ve Nesine 3. Lig'de 29. hafta maçlarıyla sürecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Futbolda Trendyol Süper Lig'e 29, Trendyol 1. Lig'e 35, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'a 32, Beyaz Grup'a 36, Nesine 3. Lig'e ise 29. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

        - Trendyol Süper Lig

        Bugün:

        20.00 Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor (Tüpraş)

        Yarın:

        14.30 RAMS Başakşehir-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

        17.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)

        20.00 Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

        12 Nisan Pazar:

        14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        17.00 Göztepe-Kasımpaşa (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)

        20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)

        13 Nisan Pazartesi:

        20.00 ikas Eyüpspor-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

        20.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

        - Trendyol 1. Lig

        Yarın:

        13.30 SMS Grup Sarıyer-Atakaş Hatayspor (Yusuf Ziya Öniş)

        16.00 Atko Grup Pendikspor-Arca Çorum FK (Pendik)

        19.00 Sipay Bodrum FK-Özbeyli Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

        12 Nisan Pazar:

        13.30 İmaj Altyapı Vanspor FK-Manisa FK (Van Atatürk)

        16.00 Adana Demirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Adana)

        19.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Serikspor (Aktepe)

        13 Nisan Pazartesi:

        16.00 Özbelsan Sivasspor-İstanbulspor (BG Grup 4 Eylül)

        17.00 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

        20.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)

        20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eminevim Ümraniyespor (Diyarbakır)

        - Nesine 2. Lig

        Kırmızı Grup:

        12 Nisan Pazar:

        13.00 Somaspor-Kuzeyboru 68 Aksaray Belediyespor (Soma Nazım Yavuz)

        15.00 Aliağa Futbol-Menemen FK (Aliağa Atatürk)

        15.00 KCT 1461 Trabzon FK-ISBAŞ Isparta 32 Spor (Ortahisar Yavuz Selim)

        15.00 Güzide Gebzespor-Fethiyespor (Aleattin Kurt)

        15.00 Muşspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Muş Şehir)

        15.00 Mardin 1969 Spor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Mardin 21 Kasım Şehir)

        15.00 Ankara Demirspor-Bursaspor (Prof. Dr. Fethi Heper)

        Beyaz Grup:

        12 Nisan Pazar:

        15.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-GMG Kastamonuspor (Şanlıurfa 11 Nisan)

        15.00 Karaman FK-Muğlaspor (Yeni Karaman)

        15.00 Karacabey Belediyespor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

        15.00 Batman Petrolspor-Beykoz Anadoluspor (Batman)

        15.00 Altınordu-Bucaspor 1928 (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

        15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Kepezspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

        15.00 MKE Ankaragücü-Sultan Su İnegölspor (Eryaman)

        15.00 Seza Çimento Elazığspor-Merkür Jet Erbaaspor (Elazığ)

        15.00 Adana 01 FK-İskenderunspor (Ali Hoşfikirer)

        - Nesine 3. Lig

        1. Grup:

        12 Nisan Pazar:

        16.00 Silivrispor-Bursa Nilüfer Futbol (Silivri Müjdat Gürsu)

        16.00 Bulvarspor-Polatlı 1926 Spor (Alemdağ)

        16.00 Küçükçekmece Sinopspor-Karalar İnşaat Etimesgutspor (İBB 100. Yıl)

        16.00 Yalova FK 77 Spor-Çorluspor 1947 (Yalova Atatürk)

        16.00 Edirnespor-İnkılap Futbol (Edirne Şehir)

        16.00 Astor Enerji Çankayaspor-Beykoz İshaklıspor Faaliyetleri (Osmanlı)

        16.00 Bursa Yıldırımspor-Galataspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

        16.00 Kestel Çilekspor-İnegöl Kafkaspor (Kestel İlçe)

        2. Grup:

        12 Nisan Pazar:

        14.00 Cinegold Ağrı 1970 Spor-Malatya Yeşilyurtspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

        14.00 Karaköprü Belediyespor-Suvermez Kapadokyaspor (Faruk Çelik)

        14.00 Silifke Belediyespor-Kırıkkale FK (Silifke Şehir)

        14.00 MDGrup Osmaniyespor-12 Bingölspor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

        14.00 Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

        14.00 Niğde Belediyespor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor (Niğde 5 Şubat)

        14.00 Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erciyes 38 Futbol (Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası)

        14.00 Kilis 1984-Diyarbekirspor (Kilis 7 Aralık)

        3. Grup:

        12 Nisan Pazar:

        14.00 Orduspor 1967-Sebat Gençlikspor (Ordu 19 Eylül)

        14.00 1926 Bulancakspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Bulancak İlçe)

        14.00 Çayelispor-Artvin Hopaspor (Çayeli İlçe)

        14.00 Amasyaspor FK-Fatsa Belediyespor (Amasya 12 Haziran)

        14.00 Karabük İdmanyurdu-Pazarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

        14.00 TCH Group Zonguldakspor-Giresunspor (Karaelmas Kemal Köksal)

        14.00 Düzce Cam Düzcespor-52 Orduspor FK (DMall Düzce Şehir)

        14.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Tokat Belediyespor (Yozgat Şehir)

        4. Grup:

        12 Nisan Pazar:

        16.00 İzmir Çoruhlu FK-Oktaş Uşakspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

        16.00 Eskişehir Anadoluspor Faaliyetleri-Ayvalıkgücü Belediyespor (Osmangazi Üniversitesi Futbol Sahası)

        16.00 Alanya 1221 Futbol-Denizli İdmanyurdu 1959 Spor (Alanya Milli Egemenlik)

        16.00 Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

        16.00 Kütahyaspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Dumlupınar)

        16.00 Karşıyaka-Söke 1970 Spor (Alsancak Mustafa Denizli)

        16.00 Afyonspor-Tire 2021 FK (Zafer)

