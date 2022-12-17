Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbolun beyefendileri! Bu futbolcular hiç kırmızı kart görmedi...

Tüm sporlarda olduğu gibi futbolda da ilk hedef kazanmak... Yakın temasın sık sık yaşandığı ve sinirlerin gerildiği bu spor dalında kart görmemek bir hayli zor. Bu listede fair play ruhunu sonuna kadar yaşayan ve kariyerlerinde hiç kırmızı kart görmemiş futbolcular var. İşte yeşil sahaların beyefendi futbolcuları...

ABONE OL
  • Futbolun beyefendileri! Bu futbolcular kariyerlerinde hiç kırmızı kart görmedi...

    RYAN GIGGS

    Manchester United efsanesi Ryan Giggs kariyerine Kırmızı Şeytanlar dışında başka bir takımda forma giymedi. 963 maça çıkan Giggs hiç kırmızı kart görmedi.
  • Futbolun beyefendileri! Bu futbolcular kariyerlerinde hiç kırmızı kart görmedi...

    ANDRES INIESTA

    Kariyerine Japonya takımlarından Vissel Kobe'de devam eden Andres Inıesta, bu listedeki aktif futbol yaşamına devam eden futbolculardan. Çoğunluğu Barcelona olmak üzere kulüp kariyerinde 851 maça çıkan Iniesta, milli takımda ise 100'den fazla çıktı. İspanyol efsanesi kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.
  • Futbolun beyefendileri! Bu futbolcular kariyerlerinde hiç kırmızı kart görmedi...

    MICHEL PLATINI

    Fransız efsane Platini, aktif futbol oynadığı 1973-87 yılları arasında 655 maça çıktı ve gördüğü kartların rengi hiçbir zaman kırmızı olmadı.
  • Futbolun beyefendileri! Bu futbolcular kariyerlerinde hiç kırmızı kart görmedi...

    AARON HUGHES

    Defans oyuncusu olarak kırmızı kart görmemek bir hayli zor. Aaron Hughes ise bunu başaranlardan. Premier Lig'de birçok takımın formasını giymiş Aaron Hughes hiç kırmızı kart görmedi. 
  • Futbolun beyefendileri! Bu futbolcular kariyerlerinde hiç kırmızı kart görmedi...

    PHILIPP LAHM

    Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın efsaneleri arasında yer alan Philipp Lahm kariyerinde 750'den fazla maça çıktı ve hiç kırmızı kart görmedi.
  • Futbolun beyefendileri! Bu futbolcular kariyerlerinde hiç kırmızı kart görmedi...

    RAUL GONZALEZ

    Real Madrid efsanesi Raul, kariyerinde Schalke, Al-Sadd- New York Cosmos gibi takımlarda forma giydi. Toplamda 932 kulüp maçına çıkan Raul Gonzalez 100'den fazla da milli takım maçına çıktı. Bu kadar fazla sahada kalan Raul kariyerine hiç kırmızı kart göremedi.
  • Futbolun beyefendileri! Bu futbolcular kariyerlerinde hiç kırmızı kart görmedi...

    CÜNEYT TANMAN

    18 yıllık futbol hayatının sadece bir senesini Giresunspor'da kiralık olarak geçiren Cüneyt Tanman, 17 yıl sarı kırmızılı formayı giydi ve hiç kırmızı kart görmedi.
  • Futbolun beyefendileri! Bu futbolcular kariyerlerinde hiç kırmızı kart görmedi...

    JOAO MOUTINHO

    Portekizli futbolcu Joao Moutinho da kariyerinde hiç kırmızı kart görmeyen oyunculardan. Sporting Lizbon, Monaco, Porto ve Wolverhampton formaları giyen Moutinho, sadece sarı kart cezalısı olarak bir maçı kaçırdı. Moutinho aktif futbol yaşamını Wolverhampton'da sürdürüyor.
  • Futbolun beyefendileri! Bu futbolcular kariyerlerinde hiç kırmızı kart görmedi...

    GARY LINEKER

    İngiliz efsanesi Gary Lineker, kariyerinde Barcelona, Tottenham, Everton, Leicester City ve Nagoya Grampus gibi takımlarda forma giydi. 567 maça çıkan Lineker hiç kırmızı kart görmedi. 
  • Futbolun beyefendileri! Bu futbolcular kariyerlerinde hiç kırmızı kart görmedi...

    DAMIEN DUFF

    Damien Duff, 19 yıllık futbol kariyerinde 700'den fazla maça çıkıp hiç kırmızı kart görmeyerek alkışı hak eden futbolculardan. 
  • Futbolun beyefendileri! Bu futbolcular kariyerlerinde hiç kırmızı kart görmedi...

    KARIM BENZEMA

    Fransız oyuncu benzema kariyerinin ilk yıllarında Olympique Lyon forması giydi ardından efsaneleri arasına gireceği Real Madrid'e transfer oldu. Kariyerinde 800 maçtan fazla oyunda kalmış Benzema hiç kırmızı kart görmedi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.