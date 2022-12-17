ANDRES INIESTA

Kariyerine Japonya takımlarından Vissel Kobe'de devam eden Andres Inıesta, bu listedeki aktif futbol yaşamına devam eden futbolculardan. Çoğunluğu Barcelona olmak üzere kulüp kariyerinde 851 maça çıkan Iniesta, milli takımda ise 100'den fazla çıktı. İspanyol efsanesi kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.