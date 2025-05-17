Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Spor Toto 3. Lig Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor: Şehir meydanlarına dev ekranlar kuruluyor - Futbol Haberleri

        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor: Şehir meydanlarına dev ekranlar kuruluyor

        Futbolda 2. ve 3. Lig'de play-off heyecanı yaşanırken, futbolun kalbi HT Spor TV ekranlarında atıyor. Şehir meydanlarında dev ekranlar kurulmaya devam ederken, son olarak Van Kent Meydanı'nda yüzlerce taraftar galibiyete HT Spor ekranlarında tanıklık etti. 2. Lig play-off 2. turunda Vanspor, HT Spor TV'den naklen yayınlanan maçta 68 Aksaray Belediyespor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek üçüncü tura yükseldi. Kent Meydanı'ndaki dev ekrandan maçı izleyen Vansporlu taraftarlar, galibiyet ile birlikte büyük coşku yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 15:40 Güncelleme: 17.05.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2. Lig Kırmızı Grup play-Off 2. tur rövanş maçında Artı Değer Vanspor, deplasmanda Motolux 68 Aksarayspor'u 1-0 yendi. HT Spor TV'den naklen yayınlanan maçta kırmızı-siyahlılar, 2-2'nin rövaşında rakibini mağlup ederek adını üçüncü tura yazdırdı.

        BÜYÜK COŞKU HT SPOR EKRANLARINDA YAŞANDI...

        Karşılaşma, HT Spor TV'den naklen yayınlanırken; Van Kent Meydanı'na kurulan dev ekranda yüzlerce taraftar tarafından izlendi. Maç boyunca büyük bir heyecan yaşayan taraftarlar, atılan golle birlikte galibiyeti doyasıya kutladı.

        Maçın sona ermesiyle birlikte meydanda büyük bir coşku yaşandı. Yüzlerce taraftar, unutulmaz güne HT Spor ekranlarında tanıklık etti. Takımlarının galibiyetini doyasıya kutlayan taraftarlar, uzun süre meydandan ayrılmadı.

        REKLAM

        FUTBOLUN KALBİ HT SPOR'DA ATIYOR...

        Futbolda 2. ve 3. Lig'de play-off heyecanı yaşanırken, futbolun kalbi HT Spor TV ekranlarında atıyor. Bugüne kadar Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kahramanmaraş, Kütahya, Mardin, Osmaniye gibi şehirlerde dev ekranlar kurulmuş 2. ve 3. Lig heyecanı yurdun dört bir yanında yaşanmıştı.

        ELAZIĞ'DA DA DEV EKRAN KURULACAK

        22 Mayıs Perşembe günü Van'da oynanacak olan Vanspor - Çimentaş Elazığspor karşılaşması için de dev ekran kurulacak. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "22 Mayıs Perşembe günü Van’da oynanacak olan Vanspor - Çimentaş Elazığspor karşılaşmasının heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Maçı dev ekranda izlemek isteyen hemşehrilerimiz için Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezine LED ekran kuruyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        2. LİG VE 3. LİG HEYECANI HT SPOR'DA YAŞANIYOR

        Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam en az 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçilirken, bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanıyor.

        Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

        ÜÇÜNCÜ TUR PROGRAMI AÇIKLANDI

        Öte yandan 2. Lig'de play-off üçüncü tur maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.

        2. Lig play-off üçüncü tur müsabakalarının programı şöyle:

        22 Mayıs Perşembe

        Beyaz Grup:

        16.00 Altınordu-Batman Petrolspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil H. Tüzün)

        Kırmızı Grup:

        Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor (Van Atatürk) (Maçın başlangıç saati, daha sonra açıklanacak)

        26 Mayıs Pazartesi

        Beyaz Grup:

        20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)

        Kırmızı Grup:

        20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor (Elazığ)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Bartın'da arazi kavgası! 2 ölü, 1 yaralı
        Bartın'da arazi kavgası! 2 ölü, 1 yaralı
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Sinir sisteminizin alarm düğmesi!
        Sinir sisteminizin alarm düğmesi!
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması