Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor: Şehir meydanlarına dev ekranlar kuruluyor

2. Lig Kırmızı Grup play-Off 2. tur rövanş maçında Artı Değer Vanspor, deplasmanda Motolux 68 Aksarayspor'u 1-0 yendi. HT Spor TV'den naklen yayınlanan maçta kırmızı-siyahlılar, 2-2'nin rövaşında rakibini mağlup ederek adını üçüncü tura yazdırdı.

Karşılaşma, HT Spor TV'den naklen yayınlanırken; Van Kent Meydanı'na kurulan dev ekranda yüzlerce taraftar tarafından izlendi. Maç boyunca büyük bir heyecan yaşayan taraftarlar, atılan golle birlikte galibiyeti doyasıya kutladı.

Maçın sona ermesiyle birlikte meydanda büyük bir coşku yaşandı. Yüzlerce taraftar, unutulmaz güne HT Spor ekranlarında tanıklık etti. Takımlarının galibiyetini doyasıya kutlayan taraftarlar, uzun süre meydandan ayrılmadı.

Futbolda 2. ve 3. Lig'de play-off heyecanı yaşanırken, futbolun kalbi HT Spor TV ekranlarında atıyor. Bugüne kadar Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kahramanmaraş, Kütahya, Mardin, Osmaniye gibi şehirlerde dev ekranlar kurulmuş 2. ve 3. Lig heyecanı yurdun dört bir yanında yaşanmıştı.

ELAZIĞ'DA DA DEV EKRAN KURULACAK

22 Mayıs Perşembe günü Van'da oynanacak olan Vanspor - Çimentaş Elazığspor karşılaşması için de dev ekran kurulacak. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "22 Mayıs Perşembe günü Van’da oynanacak olan Vanspor - Çimentaş Elazığspor karşılaşmasının heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Maçı dev ekranda izlemek isteyen hemşehrilerimiz için Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezine LED ekran kuruyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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2. LİG VE 3. LİG HEYECANI HT SPOR'DA YAŞANIYOR

Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşmaya göre 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada toplam en az 6 maç, TFF ve HT Spor tarafından ortaklaşa seçilirken, bu maçlardan en az 2'si TV'den, diğer karşılaşmalar ise HT Spor YouTube kanalından naklen yayınlanıyor.

Liglerin görünürlüğünü ve farkındalığını artıracak olan bu anlaşma ile tüm takımların maçlarının sezon içerisinde TV'ye taşınması ve bir sonraki sezon itibarıyla tüm kulüplere gelir getirecek bir model oluşturulması hedefleniyor.

ÜÇÜNCÜ TUR PROGRAMI AÇIKLANDI

Öte yandan 2. Lig'de play-off üçüncü tur maçlarının programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.

2. Lig play-off üçüncü tur müsabakalarının programı şöyle:

22 Mayıs Perşembe

Beyaz Grup:

16.00 Altınordu-Batman Petrolspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil H. Tüzün)

Kırmızı Grup:

Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor (Van Atatürk) (Maçın başlangıç saati, daha sonra açıklanacak)

26 Mayıs Pazartesi

Beyaz Grup:

20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)

Kırmızı Grup:

20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor (Elazığ)