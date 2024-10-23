Gabriel Sara: Büyük takım olduğumuzu gösterdik

UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki 3. hafta maçında Elfsborg'u 4-3 yenen Galatasaray'ın orta sahası Gabriel Sara, karşılaşmayı değerlendirdi.

"BÜYÜK TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

Gabriel Sara yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok iyi bir oyundu. Arada bir konsantre kaybı oldu, bunun olmaması gerekiyordu. Büyük takım olduğumuzu gösterdik. 2 gol yesek de oyundan düşmedik. Neleri iyi yapıp yapmadığımıza bakarak onun üzerinden devam edeceğiz."