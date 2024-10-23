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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gabriel Sara: Büyük takım olduğumuzu gösterdik - Futbol Haberleri

        Gabriel Sara: Büyük takım olduğumuzu gösterdik

        Galatasaray'ın orta sahası Gabriel Sara, 4-3'lük Elfsborg galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Sara, "Büyük takım olduğumuzu gösterdik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 20:52 Güncelleme: 23.10.2024 - 20:52
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        "Büyük takım olduğumuzu gösterdik"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki 3. hafta maçında Elfsborg'u 4-3 yenen Galatasaray'ın orta sahası Gabriel Sara, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "BÜYÜK TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

        Gabriel Sara yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Çok iyi bir oyundu. Arada bir konsantre kaybı oldu, bunun olmaması gerekiyordu. Büyük takım olduğumuzu gösterdik. 2 gol yesek de oyundan düşmedik. Neleri iyi yapıp yapmadığımıza bakarak onun üzerinden devam edeceğiz."

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