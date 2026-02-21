Gabriel Sara: Onlar daha çok istediler ve hak ettiler

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, açıklamalarda bulundu.

"ONLAR DAHA ÇOK İSTEDİLER VE HAK ETTİLER"

Mücadeleyi değerlendiren Gabriel Sara "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Onlar daha çok istediler. Kazanmak istediler ve hak ettiler. Maç kendi kendini anlatıyor." dedi.

"BU DURUMDAN RAHATSIZIZ"

Gabriel Sara ayrıca "Anlatması zor... Çarşamba çok iyi bir gündü. Rahatsızız bu durumdan. Sorumluluk almalı ve düzeltmeliyiz. Çarşamba ve cumartesi çok iyi maçlar çıkarıp, hatalardan ders almalı ve yolumuza galibiyetlerle devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.