Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gabriel Sara: Onlar daha çok istediler ve hak ettiler - Galatasaray Haberleri

        Gabriel Sara: Onlar daha çok istediler ve hak ettiler

        Galatasaray'ın orta sahası Gabriel Sara, 2-0 yendikleri Konyaspor karşılaşmasının ardından, "Onlar daha çok istediler ve hak ettiler" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 22:38 Güncelleme: 21.02.2026 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Onlar daha çok istediler ve hak ettiler"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Gabriel Sara, açıklamalarda bulundu.

        "ONLAR DAHA ÇOK İSTEDİLER VE HAK ETTİLER"

        Mücadeleyi değerlendiren Gabriel Sara "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Onlar daha çok istediler. Kazanmak istediler ve hak ettiler. Maç kendi kendini anlatıyor." dedi.

        "BU DURUMDAN RAHATSIZIZ"

        Gabriel Sara ayrıca "Anlatması zor... Çarşamba çok iyi bir gündü. Rahatsızız bu durumdan. Sorumluluk almalı ve düzeltmeliyiz. Çarşamba ve cumartesi çok iyi maçlar çıkarıp, hatalardan ders almalı ve yolumuza galibiyetlerle devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Karaman'da çiftin öldüğü kaza; mesaiye yetişmek isterken olmuş

        Karaman'da çiftin öldüğü kaza; mesaiye yetişmek isterken olmuş

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        G.Saray'ın golü VAR'dan döndü!
        G.Saray'ın golü VAR'dan döndü!
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi