GAFAM ne kadar büyük? 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi teknoloji devlerinin muadillerinin Türkiye'de geliştirilmesini amaçladıklarını belirterek, "Dünya GAFAM'dan (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) büyüktür” ifadelerini kullanması, gözleri GAFAM olarak adlandırılan bu teknoloji devlerinin ne kadar büyük olduğuna çevirdi.

Bu 5 teknoloji devinin piyasa değerleri ne seviyede? Yıllık kazançları ne? Geçen yıl ne kadar kâr elde ettiler?

Önce piyasa değerlerinden başlayalım. 26 Şubat Cuma günü hisse kapanış fiyatlarına göre piyasa değerleri şu şekilde:

DEĞERDE LİDER APPLE

Apple 2 trilyon 36 milyar dolar

Microsoft 1 trilyon 753 milyar dolar

Amazon 1 trilyon 557 milyar dolar

Google (Alphabet) 1 trilyon 368 milyar dolar

Facebook 734 milyar dolar

Bu güncel rakamlara göre GAFAM’ın toplam piyasa değeri ise 7 trilyon 448 milyar dolar yapıyor.

GELİRDE LİDER AMAZON

2020 mali yıllarına göre bu teknoloji devlerinin yıllık gelirleri ise şöyle gerçekleşti:

Apple 274.5 milyar dolar

Microsoft 143 milyar dolar

Amazon 386 milyar dolar

Google 182.5 milyar dolar

Facebook 86 milyar dolar

Bu sonuçlara göre 2020 mali yıl takviminde GAFAM’ın yıllık toplam gelirleri 1 trilyon 72 milyar dolara ulaştı.

5’NİN TOPLAM KÂRI 192 MİLYAR DOLAR

5 teknoloji devinin 2020’deki net kârları ise şöyle oldu:

Apple 57.4 milyar dolar

Microsoft 44.3 milyar dolar

Amazon 21.3 milyar dolar

Google 40.3 milyar dolar

Facebook 29.1 milyar dolar

2020 yılı sonuçları dikkate alındığında GAFAM’ın yıllık toplam net kârı da 192 milyar doları aştı.

ALİ TAHA KOÇ NE DEMİŞTİ?

TRT Akademi Dergisi'ne konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, GAFAM ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız her zaman diyor ya, 'Dünya beşten büyüktür' diye, ben de dijital anlamda onun bir benzerini söylüyorum: Dünya GAFAM’dan büyüktür. GAFAM, yani Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Akılda kalması kolay olduğu için böyle kodluyorum. Dünya bunlardan büyüktür."

"Google, bizim bütün arama sistemlerimizi biliyor. Apple hem bilgisayarımızı hem telefonumuzu biliyor. Biyometrik verilerimizin dışında parmak izlerimizi de aldı. Facebook, kimi sevip sevmediğimizi, ne yiyip ne içtiğimizi bile biliyor. Amazon, nasıl alışveriş yaptığımızı, hangi filmleri izlediğimizi neyi sevip sevmediğimizi biliyor. Microsoft, kullandığımız bütün işletim sistemlerimizin bilgisine sahip. 2018 yılında Github ile Linkedin'i de aldılar."

"Dünyadaki yetenek havuzuna da sahip yani insanların yeteneklerinin farkındalar. Bu şirketler bu kadar büyük bir veriye sahip durumdayken sizin özgürlük ve demokrasiden bahsetmeniz biraz zor. Çünkü bu beş firma sizinle alakalı birçok devletin bildiği bilgiden daha fazlasını biliyor. Eğer bu firmalar ellerindeki bütün verileri birbirleriyle paylaşsalar hâlimiz harap olur. Bu anlamda bakıldığında veri güvenliği bizim sınırlarımızın güvenliği kadar önemli ve önceliklidir. Kullanıcı verisinin özellikle şu anda egemen konuma gelen sosyal medya platformlarının arz ettiği tehlikeyi görmezden gelemeyiz. Çünkü kullanıcı verilerinin manipüle edilip adeta bir silah gibi kullanılması çağımızın en büyük tehditlerinden biridir....”

“Bu şirketler bu kadar büyük bir veriye sahip durumdayken sizin özgürlük ve demokrasiden bahsetmeniz biraz zor. Çünkü bu beş firma sizinle alakalı birçok devletin bildiği bilgiden daha fazlasını biliyor. Eğer bu firmalar ellerindeki bütün verileri birbirleriyle paylaşsalar halimiz harap olur. Bu anlamda bakıldığında veri güvenliği bizim sınırlarımızın güvenliği kadar önemli ve önceliklidir."