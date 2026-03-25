Galata Kulesi Multipl Miyelom için kırmızıya bürünecek

Miyelom Farkındalık Ayı kapsamında, dünya genelinde yürütülen “Light the World Red” farkındalık hareketinin Türkiye’deki sembolik uygulaması olarak gerçekleştirilecek ışıklandırma, Türk Hematoloji Derneği tarafından organize edilecek.

“Light the World Red” hareketi kapsamında dünya genelinde simgesel yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılarak multipl miyelom konusunda farkındalık oluşturuluyor. Galata Kulesi’nde yapılacak ışıklandırma ile hastalığın daha fazla konuşulması, belirtiler konusunda bilincin artırılması ve erken tanının önemine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

ERKEN TANI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlara göre multipl miyelom çoğu zaman farklı sağlık sorunlarıyla karıştırılabilen belirtilerle ortaya çıktığı için hastalar tanıya ulaşana kadar uzun bir süreç yaşayabiliyor. Bu nedenle hem toplumda hem de sağlık profesyonelleri arasında hastalığa yönelik farkındalığın artırılması, hastaların doğru zamanda doğru uzmanlara yönlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Son yıllarda geliştirilen yeni tedavi yaklaşımları ve immünoterapi seçenekleri sayesinde multipl miyelomun tedavisinde önemli ilerlemeler kaydediliyor. Erken tanı ve düzenli takip ile hastaların daha uzun ve kaliteli bir yaşam sürdürebildiğine dikkat çekiliyor.