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        Haberler Gündem İstanbul Galata Kulesi'nde Sıfır Atık Haftası nedeniyle ışık gösterisi gerçekleştirildi | Son dakika haberleri

        Galata Kulesi'nde Sıfır Atık Haftası nedeniyle ışık gösterisi gerçekleştirildi

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde '1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası' nedeniyle ışık gösterisi gerçekleştirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 23:31 Güncelleme:
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        Galata Kulesi geleceği aydınlattı

        Türkiye’nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki önemli farkındalık hareketlerinden biri olan Sıfır Atık Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle, 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında Galata Kulesi'nde, sıfır atık temalı ışık gösterisi düzenlendi.

        Gösteride Sıfır Atık yaklaşımının çevresel, ekonomik ve toplumsal kazanımlarına dikkat çekilmesi amaçlandı.

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        #Galata Kulesi
        #sıfır atık
        #haberler
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