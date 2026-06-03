Galata Kulesi'nde Sıfır Atık Haftası nedeniyle ışık gösterisi gerçekleştirildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde '1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası' nedeniyle ışık gösterisi gerçekleştirildi
Giriş: 03 Haziran 2026 - 23:31 Güncelleme:
Türkiye’nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki önemli farkındalık hareketlerinden biri olan Sıfır Atık Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle, 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında Galata Kulesi'nde, sıfır atık temalı ışık gösterisi düzenlendi.
Gösteride Sıfır Atık yaklaşımının çevresel, ekonomik ve toplumsal kazanımlarına dikkat çekilmesi amaçlandı.
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