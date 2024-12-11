Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Galatasaray: 0 - Olimpik Lyon: 6 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Galatasaray: 0 - Olimpik Lyon: 6 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında konuk ettiği Fransa'nın Olimpik Lyon takımına 6-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 23:38 Güncelleme: 11.12.2024 - 23:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray, Lyon'a farklı kaybetti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, evinde ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Lyon'a 6-0 mağlup oldu.

        Stat: Atatürk Olimpiyat

        Hakemler: Catarina Campos, Vanessa Gomes, Sandrine Gonçalves Santos (Portekiz)

        Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Jackmon, Eda Karataş, Demehin, Ecem Cümert, Bakarandze (Dk. 86 Berna Yeniçeri), Emine Ecem Esen (Dk. 46 Diallo), Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Dk. 86 Arzu Akkurt), Usme (Dk. 46 İrem Eren), Staskova

        Olimpik Lyon: Endler, Bacha (Dk. 66 Huerta), Renard, Sombath, Carpenter, Dabritz, Egurrola (Dk. 66 Majri), Van de Donk, Dumornay (Dk. 74 Le Sommer), Diani (Dk. 74 Horan), Hegerberg (Dk. 66 Becho)

        Goller: Dk. 19 Hegerberg, Dk. 24 Dabritz, Dk. 34 Jackmon (Kendi kalesine), Dk. 49 Renard, Dk. 69 Van de Donk, Dk. 76 Le Sommer (Olimpik Lyon)

        Sarı kart: Dk. 85 Demehin (Galatasaray Petrol Ofisi)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi gelecek mi?
        16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi gelecek mi?
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        Tesla'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
        Tesla'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        Captagon İmparatorluğu
        Captagon İmparatorluğu
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        İspanya: HTŞ'yi terör listesinden çıkarmayı tartışmalıyız
        İspanya: HTŞ'yi terör listesinden çıkarmayı tartışmalıyız
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Faciadan dönüldü! "Tek tesellim kızımın evde olmaması"
        Faciadan dönüldü! "Tek tesellim kızımın evde olmaması"
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        Maria Zaharova: Batı provokasyona devam ediyor
        Maria Zaharova: Batı provokasyona devam ediyor
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ