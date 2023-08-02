Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray: 1 - Zalgiris Vilnius: 0 | MAÇ SONUCU - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray: 1 - Zalgiris Vilnius: 0 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zalgiris Vilnius'u 1-0 etti. Sarı-kırmızlılar bu skorla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükseldi ve Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'nın rakibi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aslan, Mertens ile turladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 1-0 yenerek tur atladı.

        Rams Park'ta 41 bin 505 taraftarın önünde oynanan müsabakanın ilk yarım saatlik bölümü hafif tempoda geçti. Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu müsabakanın ilk yarısını Galatasaray, 31. dakikada Dries Mertens'in kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

        Düşük tempoda geçen ikinci yarıda takımlar pozisyon üretmekte zorlandı. Zalgiris, Mathias Oyewusi ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamazken 90 dakika 1-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

        REKLAM

        İlk maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanan turun rövanş karşılaşmasını 1-0 kazanan Galatasaray, 3. eleme turuna yükseldi.

        KİLDİ MERTENS'İN ŞUTU AÇTI

        Dries Mertens, müsabakanın 31. dakikasında uzaktan attığı golle sarı-kırmızılılara galibiyeti getirdi.

        Karşılaşmada topa sahip olan sarı-kırmızılı ekip, ilk yarım saat pozisyon üretmekte zorlandı. Maçın 31. dakikasındaki duran topta ceza sahası dışından gelişine sert bir şut çıkaran Belçikalı futbolcu, takımını 1-0 öne geçirdi.

        Bu sezon ilk kez gol sevinci yaşayan Mertens, sarı-kırmızılı formayla toplam gol sayısını 8'e çıkardı.

        MUSLERA'DAN KRİTİK KURTARIŞ

        Sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Fernando Muslera, kurtarışıyla galibiyette önemli rol aldı.

        Mücadelenin 66. dakikasında Mathias Oyewusi, tüm Galatasaray yarı alanını geçerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Skorda 1-0 önde oldukları bölümde zamanında açıyı kapatan Uruguaylı file bekçisi, Nijeryalı futbolcuya gol izni vermedi.

        REKLAM

        BAKAMBU İLK KEZ FORMA GİYDİ

        Galatasaray'ın yeni transferi Cedric Bakambu, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

        Maça yedekler arasında başlayan Bakambu, 79. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu. Geçen hafta kadroya katılan 32 yaşındaki santrfor, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı formayı giymiş oldu.

        RAKİP OLIMPIJA LJUBLJANA

        Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Zalgiris'i geçen sarı-kırmızılı ekip, play-off turuna çıkmak için Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek. İlk maça deplasmanda çıkacak Galatasaray, rövanşta rakibini İstanbul'da ağırlayacak.

        Zalgiris ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndan devam edecek

        DEVLER LİGİ ELEMESİNDE 6 MAÇ SONRA KAZANDI

        Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 maçtan sonra galip geldi.

        REKLAM

        "Devler Ligi" elemelerindeki son galibiyetini 2006-2007 sezonunda Çekya temsilcisi Mlada Boleslav ile yaptığı ilk maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 6 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.

        Mlada Boleslav ile rövanş maçında 1-1 berabere kalan Galatasaray adını gruplara yazdırdı. 2007-2008 sezonunda Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e 2-2 ve 1-0'lık skorlarla elenen sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonunda ise Hollanda ekibi PSV'ye 5-1 ve 2-1 yenildi. Galatasaray'ın son olarak Zalgiris ile yaptığı ilk maç 2-2 sonuçlandı.

        Zalgiris karşısında rövanş maçını 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem turu geçen taraf oldu hem de elemelerdeki kazanamama serisini de sonlandırdı.

        ZALGIRIS'İN KIRMIZI KARTI VAR'DAN DÖNDÜ

        Müsabakada Zalgirisli futbolcu Nassim Hnid'in gördüğü kırmızı kart, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle iptal edildi.

        Maçın 75. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile girdiği ikili mücadelede Fransız hakem Willy Delajod, Tunuslu futbolcuyu doğrudan kırmızı kartla oyundan attı. Delajod, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izledikten sonra kırmızı kartı iptal ederek Hnid'e sarı kart gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İki aile arasında silahlı kavga: 1'i polis 15 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 1'i polis 15 yaralı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Aslan, Mertens ile turladı!
        Aslan, Mertens ile turladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"