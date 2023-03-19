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Galatasaray 10'u arıyor! Mertens olmadan üretmekte zorlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 1-0 öne geçtiği mücadelede Konyaspor'a 2-1 yenilen Galatasaray, Dries Mertens'i arıyor. Sarı-kırmızılılar, Belçikalının sakatlık sürecinde hücumda zorlanırken istatistiklerde de geriye gitti

Galatasaray 10'u arıyor! Mertens olmadan üretmekte zorlanıyor
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'de tarihi seri yakalayan ve 14 maç üst üste galibiyet elde eden Galatasaray, Kasımpaşa maçından sonra Konyaspor deplasmanında da zorlandı. Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun golüyle 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Konyaspor deplasmanında ise 1-0 öne geçtikten sonra rakibine 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın hücumdaki performansı da tartışma yarattı.

Sarı-kırmızılılar hücumda, lige verilen arada sakatlık geçiren, iyileşmesine rağmen üst adale sakatlığı atlattığı için riske edilmeyen Dries Mertens'in yokluğunda tel tel dökülüyor. Kasımpaşa maçında Mertens'in yerine ilk 11'de Mata sahaya çıkarken İspanyol futbolcunun sakatlanması sonrasında bu bölgeye Yunus Akgün geçmişti. Aynı maç içinde Mertens'in rolünü Rashica ve Zaniolo da üstlendi.

RAKİBE BASKIDA DA EKSİKLİĞİ HİSSEDİLDİ

Konyaspor maçında bu bölgede Rashica görev alırken sarı-kırmızılılar, Kosovalı yıldızın ayağından bir gol bulsa da rakibine baskı kurmakta zorlandı. Atak devamlılığı sağlayamayan Galatasaray, Belçikalı futbolcunun yokluğunda ön bölge presini de eskisi gibi yapamazken ikinci topların kazanımında da rakibinden geride kaldı.

İSTATİSTİKLERDE DE DÖKÜLDÜ

Mertens'in forma giydiği 20 lig maçında 2.15 gol ortalaması tutturan sarı-kırmızılılar Mertens'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı iki maçta ise birer gol atabildi. Sakatlığını atlatan Belçikalı yıldızın Adana Demirspor maçında ilk 11'e döneceği belirtiliyor.

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