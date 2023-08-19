Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda goller 23 ve 90+3. dakikada Arjantinli yıldız Mauro Icardı'den geldi
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık galibiyet ile ayrıldı.
Galatasaray'da goller 23 ve 90+3. dakikalarda Mauro Icardi'den geldi.
Ligin ilk haftasında Kayserispor ile golsüz berabere kalan Galatasaray, Trabzonspor maçıyla ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti.
İlk haftada sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavili ekip ise 3 puanda kaldı.
Galatasay ligde bir sonraki hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek, Trabzonspor ise evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
ZAHA KADRODA YOK
Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Wilfried Zaha, kadroda yer almadı.
30 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun hafif sakatlığından dolayı riske edilmemek üzere kadroya alınmadığı bildirildi.
TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Galatasaray taraftarı, Süper Lig'de sezonun ilk iç saha maçına yoğun ilgi gösterdi.
RAMS Park'ta yapılan karşılaşmayı 46 bin 295 sarı-kırmızılı taraftar tribünden izledi.
Trabzonspor için ayrılan bölümde ise 2 bine yakın bordo-mavili taraftar takımlarını destekledi.
KUNTZ TRİBÜNDE
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da karşılaşmayı tribünden takip etti.
RAMS Park'ta yapılan müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve yardımcısı Jan-Moritz Lichte de izledi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sağ taraftan gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens soldan bindiren Torreira'ya topu çıkardı, sarı-kırmızılı oyuncunun sert şutunda Galatasaraylı oyunculara çarpan top yön değiştirerek auta gitti.
23. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Bakasetas'ın atağa çıkarken kaptırdığı topu Kerem tek pasla savunmanın arasından Icardi'nin önüne gönderdi, sarı-kırmızılı futbolcunun vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 1-0
25. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Nelsson arka direkte topa kafayla vurdu, kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray 1-0 üstünlükle noktaladı.
65. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Abdulkerim Bardakcı'nın uzun topuna soldan hareketlenen Angelino bekletmeden topu içeri çevirdi, Yunus Akgün altı pas içinde kaleciyle karşı karşıya topa vurdu, Uğurcan gole izin vermedi. Seken topu Mertens tamamladı ancak Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
85. dakikada Icardi ceza sahası sol aut çizgisinde topu içeri çevirerek Oliveira ile buluşturdu. Oliveira'nın altı pasa gönderdiği topa Bakambu topuğuyla hamle yapsa da istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlak auta gitti.
85. dakikada Bakambu'nun pasında Icardi ceza sahası içinde topla buluşarak kaleciyle karşı karşıya kaldı, Arjantinli forvetin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
88. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu Enis Destan kafa vuruşuyla kaleye gönderdi, Muslera topun kaleye girmesine izin vermedi.
90+3. dakikada Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Kaan Ayhan'ın soldan uzun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Icardi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0
Karşılaşma bu skorla sona erdi.