Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, 2025 yılına kupalarla ve yıldız transferlerle damga vurdu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, 2025 yılına kupalarla ve yıldız transferlerle damga vurdu!

        Galatasaray, 2025 yılında kazandığı kupalarla ve yaptığı önemli transferlerle adından söz ettirdi. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda şampiyon olarak formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk ve tek Türk takımı oldu. Ayrıca 2025 yılında yaptığı transferlerle dünya çapında ses getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 11:36 Güncelleme: 31.12.2025 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        2025, Galatasaray'ın yılı oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray Futbol Takımı, 2025 yılında kazandığı kupalarla ve yaptığı önemli transferlerle adından söz ettirdi.

        Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla 2025 yılında müzesine iki kupa ekledi. Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da rakibi Trabzonspor'u finalde mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

        Sarı-kırmızılılar, 2025 yılında yıldız isimleri de kadrosuna kattı. Galatasaray, yaz transfer döneminde Victor Osimhen, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır gibi birçok önemli isimle kadrosunu güçlendirdi.

        FORMASINA BEŞİNCİ YILDIZI TAKTI

        Galatasaray, Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda şampiyon olarak formasına 5. yıldızı takmaya hak kazanan ilk ve tek Türk takımı oldu.

        REKLAM

        Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonu 95 puanla zirvede tamamlayarak, Süper Lig'de üst üste 3, toplamda da 25. kez şampiyonluğa ulaştı.

        Süper Lig'de en çok şampiyonluk yaşayan takım ünvanına sahip Galatasaray, Türkiye'de formasına 5. yıldızı takan ilk ve tek ekip olmayı da başardı.

        5 SEZONLUK TÜRKİYE KUPASI HASRETİ SON BULDU

        Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenen Galatasaray, 5 yıl sonra bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

        2018-2019 sezonunda finalde Akhisarspor'u 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında bu organizasyonda 5 yıl şampiyonluk yaşayamadı.

        Galatasaray, geçen sezon Gaziantep'te çıktığı finalde Trabzonspor'u mağlup ederek, 5 sezonun ardından 19. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

        UEFA AVRUPA LİGİ'NDE İSTEDİĞİNİ ALAMADI

        Galatasaray, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda etti.

        Sarı-kırmızılılar, 2025 yılı içerisinde 4 Avrupa Ligi karşılaşmasına çıktı. Galatasaray, lig aşamasındaki maçlarda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile iç sahada 3-3 berabere kalırken, Hollanda temsilcisi Ajax'a deplasmanda 2-1 yenildi.

        REKLAM

        "Cimbom", lig aşaması sonrasında UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşti. Rakibine deplasmanda 4-1 yenilen Galatasaray, iç sahada 2-2 berabere biten karşılamanın ardından organizasyona veda etti.

        SÜPER LİG'İN İLK YARISINDA LİDER

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk yarısını 42 puanla en üst sırada tamamladı.

        Son şampiyon Galatasaray, ligin ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider tamamladı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sezonun ilk yarısında 39 kez rakip ağları sarsan "Cimbom", 12 golü kalesinde gördü.

        UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YOLUNA DEVAM EDİYOR

        Galatasaray, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasını 9 puanla 18. sırada kapattı.

        Sarı-kırmızılılar, bu sezon direkt olarak katıldığı lig aşamasının ilk maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Galatasaray, sonrasında sırasıyla sahasında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1, deplasmanda da Ajax'ı 3-0 yendi. Sakatlıklar ve cezalı oyuncuları nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan Galatasaray, beşinci hafta maçında konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilerek 3 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak da deplasmanda Fransa'dan Monaco'ya 1-0 mağlup oldu.

        REKLAM

        Galatasaray, oynanan 6 maç sonunda 8 kez rakip ağları havalandırırken, 8 golü de kalesinde gördü.

        54 RESMİ MAÇ OYNADI

        Galatasaray, 2025 yılında toplamda 54 resmi maç oynadı.

        Sarı-kırmızılı ekip, yıl içerisinde 37 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 7 Türkiye Kupası maçına çıktı.

        Galatasaray, bu maçlarda 37 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 115 gol atarken, 48 kez topu ağlarında gördü.

        EFSANESİ MUSLERA'YA VEDA ETTİ

        Galatasaray, geçen sezon sonunda Uruguaylı efsane file bekçisi Fernando Muslera ile yollarını ayırdı.

        Sarı-kırmızılı takıma 2011 yazında Lazio'dan dahil olan Muslera, 14 yılın ardından 2024-2025 sezonunun sonunda Galatasaray'a veda etti.

        Galatasaray'da geçirdiği 14 sezonda 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Muslera, 551 resmi karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı terletti.

        REKLAM

        GİDENLER

        Galatasaray'da 2025 yılında birçok futbolcusuna veda etti.

        Sarı-kırmızılı ekip, yıl içerisinde Fernando Muslera'nın yanı sıra Derrick Köhn, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Hakim Ziyech ve Michy Batshuayi gibi önemli oyuncularıyla yollarını ayırdı.

        Galatasaray, ayrıca Nicolo Zaniolo, Carlos Cuesta, Victor Nelsson, Elias Jelert ve 2026 yazında sözleşmesi sona erecek Wilfried Zaha'yı kiralık olarak takımdan gönderdi. Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma şartıyla kiralayan sarı-kırmızılılar, geçici olarak transfer ettiği İspanyol golcü Alvaro Morata'nın sözleşmesini de karşılıklı olarak feshetti.

        Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonu kış transfer dönemi ile 2025-2026 sezonu yaz transfer döneminde takımdan ayrılan oyunculardan yaklaşık 26 milyon avro gelir elde etti.

        YILDIZ TRANSFERLER YAPTI, YAKLAŞIK 75 MİLYON EURO HARCADI

        Galatasaray, 2025 yılında yaptığı transferlerle dünya çapında ses getirdi.

        REKLAM

        Sarı-kırmızılılar, ilk olarak 2024-2025 kış transfer sezonunda Carlos Cuesta'yı 8 milyon avro, Ahmed Kutucu'yu 5,9 milyon avro, Eren Elmalı'yı 3 milyon 500 bin avro, Mario Lemina'yı 2 milyon 500 bin avro ve Arda Ünyay'ı 500 bin avro karşılığında kadrosuna kattı. Galatasaray, ayrıca Przemyslaw Frankowski'yi 1 milyon avro, Alvaro Morata'yı da 6 milyon avro karşılığında kiraladı.

        Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezonun yaz transfer döneminde ise ilk olarak Bundesliga ekibi Bayern Münih ile sözleşmesi biten Alman kanat oyuncusu Leroy Sane'yi bedelsiz bir şekilde transfer etti. Galatasaray, sonrasında İtalya ekibi Napoli'den 75 milyon avro bedelle kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in transferiyle de Türkiye'de bonservis rekorunu kırdı.

        Fransa ekibi Monaco'dan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'yu 30,77 milyon avro bedelle kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, Muslera'nın boşluğunu da Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ı 27,5 milyon avro bedelle alarak doldurdu. Galatasaray, Manchester City'den İlkay Gündoğan'ı da bonservis bedeli olmadan kadrosuna katarak transfer dönemini kapattı.

        Zorunlu satın alma maddeleri nedeniyle Przemyslaw Frankowski'yi 7 milyon, Ismail Jakobs'u da 8 milyon avroya transfer eden Galatasaray, 2025 yılında bonservis için yaklaşık 175 milyon avro harcadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bandırma'da otomobil domuza çarpıp takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        Gece yağdı! Aydos ve Çamlıca'da tuttu!
        Gece yağdı! Aydos ve Çamlıca'da tuttu!
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Son aday Timber!
        Son aday Timber!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        İşlenmiş gıda ve yanlış pişirme uyarısı!
        İşlenmiş gıda ve yanlış pişirme uyarısı!
        Kahvehanedeki çifte cinayette sır perdesi aralandı!
        Kahvehanedeki çifte cinayette sır perdesi aralandı!
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        TV'de kayıp diye aradı sonra boğup katletti! Caniye büyük ceza!
        TV'de kayıp diye aradı sonra boğup katletti! Caniye büyük ceza!
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti