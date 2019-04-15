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Haberler > Futbol Galatasaray'a Florya'da karşılama

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Galatsaray arasında oynanan ve 1-1'lik eşitlikle biten derbi sonrasında bir grup sarı-kırmızlı taraftar, takımını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşıladı

İHA