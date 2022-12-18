2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada sakatlanan Mauro Icardi, Arjantin'e gitmiş ve tedavisine burada devam edilmişti. Galatasaray'ın golcüsü dün akşam İstanbul'a geldi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada tecrübeli futbolcunun Florya'ya döndükten sonra kulüp doktorlarının kontrollerinden geçtiği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların açıklamasında ayrıca Icardi'nin kulüp doktoru Yener İnce'nin kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına kaldığı yerden devam ettiği de belirtildi.
Haberin görselleri, Galatasaray tarafından servis edilmiştir.
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