Galatasaray'a sağ bek iddiası: Omar Traore!
Önümüzdeki sezon için transferde çalışmalarına hız veren Galatasaray için Alman basını, flaş bir iddia ortaya attı ve sarı-kırmızılıların Heidenheim forması giyen Alman sağ bek Omar Traore ile ilgilendiğini belirtti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Leroy Sane'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılıların, Almanya'dan bir isimle daha ilgilendiği kaydedildi.
G.SARAY'DAN OMAR TRAORE HAMLESİ!
Bild'in haberine göre; Galatasaray, Heidenheim forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Omar Traore ile ilgileniyor.
TRANSFERDE 2 RAKİP!
Bu transferde Borussia Mönchengladbach’ın devrede olduğu belirtilirken, Union Berlin'in de yarışa dahil olduğu ifade edildi.
Hatta Mönchengladbach'ın oyuncu ve kulübüyle ilk teması kurduğu fakat buna rağmen transferin kolay olmayacağı kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon 43 maça çıkan Traore, 2 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 347 dakika sahada kaldı.