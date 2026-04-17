Galatasaray'a stadyumdan dev gelir!
Geçen yıl Rams Park'tan 2.2 milyar TL kazanan sarı-kırmızılılar, bu sezon 3.6 milyar TL barajını yıktı geçti. Zamlar taraftarı durduramadı, kombineler peynir ekmek gibi satıldı.
Gelir kalemleriyle sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da "parmakla gösterilen" Galatasaray, stat hasılatında çıtayı arşa çıkardı. Üst üste gelen şampiyonlukların ardından Şampiyonlar Ligi’ndeki aslan payı, taraftarı Rams Park’ın kapısına yığdı.
Geçen sezon loca ve VIP satışlarından kasasına 2.2 milyar TL koyan yönetim, bu sezon rakamı tam 3.6 milyar TL’ye taşıyarak önemli bir başarıya imza attı.
Haziran 2025 ile Şubat 2026 arasındaki dev periyotta stat gelirleri 3 milyar 627 milyon TL’ye ulaştı. Taraftarlar, yüzde 46’yı bulan zam oranlarına rağmen kombinelerini tereddüt etmeden yeniledi.
Öyle ki; 495 bin TL’lik dudak uçuklatan fiyatıyla en pahalı VIP koltuklar bile saniyeler içinde kapış kapış gitti. 53 bin aslan yürekli taraftarın evi Rams Park, sadece bir stat değil, kulübün "finansal kalesi" haline geldi.
Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, sadece mevcut gelirle yetinmiyor. Rams Park’ın çehresini değiştirecek dev proje için düğmeye basıldı.
Stadın hemen yanına inşa edilecek basketbol ve voleybol salonlarının yanı sıra, amatör branşlar için modern tesisler ve sosyal alanlar yapılacak.
Yönetimin bir diğer "gelir artırma" planı ise localarda yatıyor. Localardaki koltuk sayıları 8-12-16 şeklinde optimize edilerek artırılacak. Bu hamleyle kulübün kasasına ekstra 5 milyon Euro daha girmesi hedefleniyor. Stat gelirlerinde rakip tanımayan Galatasaray, finansal bağımsızlık yolunda rekorları paralamaya devam ediyor.