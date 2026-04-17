Galatasaray'a stadyumdan dev gelir!

Sınıfta deli halleri çıktı! Ayla öğretmen siper olmuş!

Kahramanmaraş'ta, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan 9 canımızı kaybettiğimiz katliama ilişkin yürek yakan detaylar ortaya çıktı. Saldırıda kaybettiğimiz 56 yaşındaki matematik öğretmeni Ayla Kara'nın öğrencilerini korumak için onların üzerine kapaklanıp siper olduğu öğrenildi. Öte yandan katliamın faili 16 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin İngilizce dersinde, şuursuzca tahtanın önünde koşturduğu anlara ait görüntüler de ortaya çıktı