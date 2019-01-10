Son olarak Chaves'ten Marcao ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray'da gözler artık santrfor transferine döndü. Fatih Terim'in yönetimden bir pivot santrfor isteği olduğu öğrenilirken Alan ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların gündemine Sparta Prag'tan Benjamin Tetteh geldi.

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, 21 yaşındaki 1,93'lük forvetle ilgileniyor! Bu sezon 19 maçta forma giyen ve 9 gol atan Ganalı santrforun Sparta Prag'la olan sözleşmesi 2022 yılında bitiyor.

BENJAMIN TETTEH KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Temmuz 1997

Uyruğu: Gana

Doğduğu il: Accra

Yaşı: 21

Boyu: 1,93

Mevki: Santrfor

Ayak: Çift

Güncel kulüp: Sparta Prag

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022

Milli takım: Gana U20: 9 maç 2 gol | Gana U17: 9 maç 5 gol

Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro

Bu sezonki istatistikleri: 22 maç 9 gol 2 asist

Galatasaray daha önce Hoffenheim'dan Adam Szalai için harekete geçmişti. Almanya basınından Bild, bu transferin 3 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle bitebileceğini haberleştirmişti.

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