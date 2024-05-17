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        Galatasaray'a, UEFA'dan ceza!

        UEFA, Galatasaray'a ödenmemiş borçlar nedeniyle 30 bin euro para cezası verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 21:13 Güncelleme: 17.05.2024 - 21:13
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        Galatasaray'a, UEFA'dan ceza!
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        UEFA resmi sitesinden yaptığı açıklamada Galatasaray'a ödenmemiş borçları nedeniyle 30 bin euro para cezası verdi.

        UEFA Kulüp Mali Kontrol Kurulu, UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Yönetmeliklerinde tanımlanan "vadesi geçmiş borçların olmaması" gerekliliklerine ilişkin değerlendirmesini tamamladı.

        2023/24 sezonunda ise aralarında Galatasaray'ında bulunduğu 11 takıma para cezası verdi.

        İşte UEFA'nın resmi sitesinde yer alan o açıklama:

        "CFCB Birinci Dairesi kararına itiraz etmeyen 11 kulübe, vadesi geçmiş borçları olduğu ve/veya borç bilgilerini yanlış bildirdikleri gerekçesiyle Galatasaray'a 30 bin euroluk para cezası verildi."

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