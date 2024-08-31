Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
Süper Lig'de Galatasaray bu akşam Adana Demirspor deplasmanına çıkıyor. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Süper Lig'de ilk 2 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, Young Boys hezimetini Adana deplasmanında unutmak istiyor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'ndaki maç, saat 21.45'te başlayacak ve mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında hafta içinde İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşan ve rakibine yenilerek organizasyona veda eden Galatasaray, Adana Demirspor karşısında Süper Lig'de puan mücadelesi verecek.
Ligin ilk haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, ikinci haftada da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi. Sarı-kırmızlı ekibin sezonun 3. haftasındaki Gaziantep FK maçı ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynanan karşılaşma nedeniyle ertelendi.
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