Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Akhisarspor ile karşılaşıyor.
Süper Lig'de 22 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 42 puanla ikinci sırada yer alıyor. Akhisarspor ise 18 puanla son sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Akhisar'da oynanan maçı yeşil-siyahlı ekip 3-0 kazanmıştı.
GALATASARAY - AKHİSARSPOR
STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Suat Arslanboğa
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou
YEDEKLER: İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Donk, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
AKHİSARSPOR: Lukac, Zeki, Caner, Cocalic, Kadir, Aykut, Rotman, Sissoko, Barbosa, Onur Ayık, Manu
TEKNİK DİREKTÖR: Cem Kavçak
İKİ OYUNCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte sağ bekler Mariano Filho ve Martin Linnes, müsabakada sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.
LİGDE 8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray; Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.
EVİNİN KRALI
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 30 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 30 lig maçının 25'ini kazanıp 5'inde berabere kaldı.
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