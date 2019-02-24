Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Akhisarspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig'de 22 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 42 puanla ikinci sırada yer alıyor. Akhisarspor ise 18 puanla son sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Akhisar'da oynanan maçı yeşil-siyahlı ekip 3-0 kazanmıştı.

GALATASARAY - AKHİSARSPOR

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Suat Arslanboğa

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou

YEDEKLER: İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Donk, Ömer, Semih, Emre Taşdemir, Yunus, Muğdat

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

AKHİSARSPOR: Lukac, Zeki, Caner, Cocalic, Kadir, Aykut, Rotman, Sissoko, Barbosa, Onur Ayık, Manu

TEKNİK DİREKTÖR: Cem Kavçak

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte sağ bekler Mariano Filho ve Martin Linnes, müsabakada sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecek.

LİGDE 8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray; Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor ile berabere kaldı.

EVİNİN KRALI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 30 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 30 lig maçının 25'ini kazanıp 5'inde berabere kaldı.