Spor Toto Süper Lig'de Lefter Küçükandonyadis Sezonu'na 3-1'lik Ankaragücü ve 1-0'lık Göztepe galibiyetleriyle başlayan Galatasaray, Mesut Bakkal yönetiminde Sivasspor'a 1-0, Alanyaspor'a 2-0 kaybeden Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de oynadığı son 8 maçı da kazanan Galatasaray, sahasında oynadığı son 20 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, İmparator Fatih Terim yönetiminde bu serilerini sürdürmek istiyor.

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GALATASARAY - ALANYASPOR

SAAT: 21:45

HAKEM: Halil Umut Meler

STAT: Türk Telekom

YAYIN: BeIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Maicon, Nagatomo, Fernando, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru, Sinan Gümüş, Eren Derdiyok

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

YEDEKLER: İsmail, Serdar, Linnes, Celil, Ozan, Donk, Selçuk, Muğdat, Yunus, Feghouli

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Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile yaptığı 4 maçta da galip geldi. Her iki ekip ligde yarın 5. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibiyle yaptığı 4 maçta puan kaybetmezken, toplam 13 gol atıp, kalesinde 5 gol gördü.

Galatasaray, 2016-2017 sezonundaki maçları evinde 5-1, deplasmanda 3-2, geçen sezonki karşılaşmaları ise sahasında 2-0, Alanya'da yine 3-2'lik skorlarla kazandı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde MKE Ankaragücü ve Göztepe ile oynadığı maçları kazanan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'u da mağlup ederek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Ligde çıktığı iki müsabakayı da yitiren Aytemiz Alanyaspor ise sarı-kırmızılı takım karşısında bu sezonki ilk puanlarını almaya çalışıyor.

ASLAN'IN EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 20 maçta mağlubiyet yaşamadı. Türk Telekom Stadı'nda ligdeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 20 müsabakada rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, bu dönemdeki maçlarının 19'unu kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

8 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 8 maçı da kazandı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon 28. haftada Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildiği karşılaşmanın ardından oynadığı 6 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, bu sezon da ilk iki haftada MKE Ankaragücü ve Göztepe'yi yendi.

BADOU NDIAYE MAÇI İZLEYECEK!

Galatasaray'ın, İngiliz ekibi Stoke City ile kiralık transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurduğu orta saha oyuncusu Badou Ndiaye, İstanbul'a geldi.

Ndiaye'ye, Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na geldi. Senagelli oyuncu, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray'ın bu akşam sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanacağı karşılaşmada tribünde olacağı kaydedildi.

METRODA EK SEFER!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul, maçlar dolayısıyla tüm hatlarda seferlerini saat 01.00'e kadar uzattı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından dün yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Yolcularımız, 26 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor ve 27 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak Galatasaray-Alanyaspor maçı nedeniyle tüm hatlarımızda seferlerimiz saat 01.00'e kadar uzatılacaktır. Tüm takımlarımıza başarılar ve iyi yolculuklar dileriz."

TÜRK TELEKOM STADI

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