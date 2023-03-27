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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Almanya'ya açılıyor! Futbol okulları yolda - GS Haberleri
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Galatasaray, Almanya'ya açılıyor! Futbol okulları yolda

Saha içinde olduğu gibi saha dışında da birçok çalışma yürüten Galatasaray, Almanya'ya açılmayı planlıyor. Kulüp isminin başta Avrupa olmak üzere dış dünyada yarattığı bilinirliliği kullanmayı hedefleyen Galatasaray, futbol okulları başta olmak üzere birçok proje için çalışmalar yürütüyor

Galatasaray, Almanya'ya açılıyor! Futbol okulları yolda - GS Haberleri

Mecidiyeköy, Riva projelerini hayata geçiren Galatasaray yönetimi, Florya projesi için de adımlar atarken Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan vekili Erden Timur finansal beklentilerini detaylı şekilde defalarca anlattı. Mecidiyeköy'deki rezidans projesinden şu ana kadar 660 milyon lira gelir elde eden ve 1 milyar lirayı aşkın gelir hedefleyen Galatasaray yönetimi Florya projesinden ise 13 milyar liranın üzerinde kâr beklentisine sahip.

YOL HARİTASI NETLEŞİYOR

4 milyar 633 milyon TL'lik borcu bulunan sarı-kırmızılılar, bu borcu ödedikten sonra ise projelerden elde ettiği gelirleri fonlara bölecek. Timur'un aktardığına göre hedeflenen gelirin borç dışında kalan kısmının önemli bölümü, altyapı fonuna aktarılacak ve altyapı dışındaki gelir kalemleri için harcanamayacak. Sarı-kırmızılıların bir süredir yaptığı araştırmalar neticesinde yol haritası da netleşmeye başladı.

FUTBOL OKULLARI AÇILACAK

Galatasaray isminin bilinirliliğini kullanmayı hedefleyen Galatasaray, kısa vadede Almanya'ya açılmayı planlıyor. Bu bölge için bir süredir araştırmalar yürüten sarı-kırmızılı yönetim çeşitli bölgeleri belirlemiş durumda. Galatasaray bu pilot bölgelerde Galatasaray isminin de yer aldığı futbol okulları açmak, bunun dışında bölgedeki lokal futbol kulüpleriyle iş birliğine giderek bir ortaklık hedefliyor.

FUTBOL DIŞI YATIRIMLAR DA GÜNDEMDE

Sportif faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin dışında ek kaynaklar yaratarak kulübü güçlü bir finansal modele kavuşturmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, futbol okulları başta olmak üzere çeşitli projelerle Avrupa'da Galatasaray ismini daha görünür kılarak çeşitli sektörlerde yatırım faaliyetlerine imza atmayı da planlıyor.

Enerji sektörü başta olmak üzere bazı spor dışı sektörlere adım atmayı hedefleyen Galatasaray yönetimi, futbol okullarıyla sportif kazanımların dışında yan iş kollarından da faydalanmak istiyor.

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Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik

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