Galatasaray Ankaragücü maçı saat kaçta? Galatasaray Ankaragücü maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları Süper Lig hasreti çeken taraftar ve futbolseverler tarafından araştırılıyor. İkinci devrenin ilk maçlarına çıkan takımlar, ikinci devredeki performansları hakkında ipuçları veriyor. Süper Lig'de liderlik koltuğu için mücadele eden Galatasaray'da Fatih Terim'in cezası Ankaragücü maçı sonrası bitiyor. İşte Galatasaray Ankaragücü maçına dair tüm detaylar...

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Galatasaray Ankaragücü maçı bu akşam saat 19.00'da Türk Telekom Stadın'da başlayacak. Maç beIN SPORTS HD 1 kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

Maçın hakemleri: Orta Hakem A. Ulusoy, Yardımcı Hakemler V. Narinç - H. Yemişken, 4. Hakem K. Gençerler.

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

beIN Sports kanalları, Digiturk üyelerine 31 Ocak’a kadar şifresiz olarak izlenecek. Digiturk üyeleri, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak ilk iki hafta maçlarını şifresiz olarak izleyebilecek. Bu akşamki Galatasaray Akaragücü maçı da şifresiz izlenecek maçları arasında yer alıyor.

TERİM, LİGDE CEZASINI TAMAMLIYOR!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, MKE Ankaragücü maçıyla ligde son kez kulübede yer alamayacak. Süper Lig'in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplamda 10 maç men cezası verilen Terim, 8 resmi karşılaşmada takımının başında bulunamadı.

MKE Ankaragücü müsabakasıyla 9. kez yedek kulübesi ve soyunma odasına giremeyecek tecrübeli teknik adamın cezası, Ziraat Türkiye Kupası'nda 22 Ocak Salı günü Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile oynanacak müsabakayla sona erecek.

Fatih Terim, ligin 19. haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe müsabakasında takımının başında görev yapabilecek.

Sarı-kırmızılı takımın yardımcı antrenörü Hasan Şaş ise derbideki olaylar nedeniyle verilen 8 maçlık cezasını 17. haftasındaki Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla doldurdu. Hasan Şaş, Terim'in yokluğunda yarınki müsabakada yardımcı antrenörler Levent Şahin ve Ümit Davala ile yedek kulübesinde bulunabilecek.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇININ VAR'I BARIŞ ŞİMŞEK

Ligin ilk yarısında 26 VAR, 4 de AVAR olarak toplamda 30 defa VAR odasına girerek bu alanda zirvede yer alan Barış Şimşek, ikinci yarıya da hızlı başladı. Şimşek, Türkiye Kupası'nda 15 Ocak Salı günü oynanan Antalyaspor-Göztepe ve 17 Ocak Perşembe günü Ümraniyespor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelede Video Yardımcı Hakem olarak görev yapmıştı. Süper Lig'de dün akşam Akhisarspor-Beşiktaş karşılaşmasında AVAR olarak hizmet veren 42 yaşındaki hakem, bu akşam Galatasaray'ın sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın da VAR'ı oldu.

Şimşek, böylece 5 günde 4 defa VAR odasına girmiş olacak.