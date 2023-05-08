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Galatasaray - Başakşehir: 1-0 (MAÇ SONUCU)

Süper Lig lideri Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmadı ve Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Icardi'nin penaltı golüyle kazanan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

Galatasaray - Başakşehir: 1-0 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM

Süper Lig'in 33. haftasındaki kritik karşılaşmada Galatasaray, Başakşehir'i ağırladı. Şampiyonluk yarışındaki en yakın rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada hata yapmayan sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik virajı aştı.

Galatasaray'a Başakşehir karşısında üç puanı getiren golü 45+8'inci dakikada penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 73 yapıp, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

Ligde 5. sırada yer alan Başakşehir ise 51 puanda kaldı.

SERİ 15 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Başakşehir karşısında elde ettiği galibiyetle birlikte ligde evindeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda bu sezon oynadığı 16 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Cimbom, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

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MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Icardi'den önce davranan kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Mertens'in ilk iki vuruşunda top savunmadan dönerken, üçüncü vuruşunda ise kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesiyle kornere gitti.

14. dakikada Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taç atışında ön direkte Icardi'nin kafayla içeri çevirdiği topa ceza sahasında Torreira sert vurdu. Meşin yuvarlak savunma oyuncusu Touba'dan döndü.

26. dakikada Serdar Gürler'in pasıyla caza yayı önünde topla buluşan Deniz Türüç'ün sert şutunda, kaleci Muslera son anda meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.

28. dakikada Serdar Gürler'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Aleksic'in dar açıdan yaptığı vuruşta, top kaleci Muslera'da kaldı.

29. dakikada Boey'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.

45+6. dakikada Oliveira'nın soldan çektiği şutta top ceza sahasında Deniz Türüç'ten döndü. Bu pozisyonda Galatasaraylı futbolcular, Deniz Türüç'ün meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı itirazında bulundu. VAR odasında yapılan uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını işaret etti.

45+8. dakikada penaltı atışını kullanan Icardi, sert bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

60. dakikada Başakşehir etkili geldi. Deniz Türüç, Galatasaray ceza sahası dışında topla buluştu. Deniz'in sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı soluna uzanıp kornere çeldi.

63. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Deniz Türüç'ün sol kanattan kullandığı kornerde, ön direkteki Kazımcan'ın ters vuruşunda top ters direk dibinden auta çıktı.

81. dakikada Galatasaray 2. gol şansını değerlendiremedi. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ön direğe doğru kullandığı kornerde Abdülkerim topa kafayı vurdu, kaleci Muhammed'i geçen meşin yuvarlağı kale çizgisi önünde Mahmut Tekdemir uzaklaştırdı.

Stat: Nef

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Dk. 90+4 Dubois), Torreira, Oliveira (Dk. 74 Midtsjo), Rashica (Dk. 88 Kaan Ayhan), Mertens (Dk. 74 Zaniolo), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 88 Barış Alper Yılmaz), Icardi

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Touba, Leo Duarte, Lima (Dk. 67 Caner Erkin), Mahmut Tekdemir, Biglia (Dk. 67 Berkay Özcan), Deniz Türüç (Dk. 80 Keny), Aleksic (Dk. 56 Januzaj), Serdar Gürler, Figueiredo (Dk. 80 Okaka)

Gol: Dk. 45+8 Icardi (Penaltıdan) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 10 Biglia (Medipol Başakşehir), Dk. 38 Boey, Dk. 60 Torreira (Galatasaray)

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