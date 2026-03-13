Galatasaray, Başakşehir maçına hazır
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 13.03.2026 - 20:25
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-RAMS Başakşehir mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.
