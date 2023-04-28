Erden Timur'dan Gomis açıklaması

Timur, Gomis'in kişisel olarak da saygı duyduğu bir futbolcu olduğunu vurgulayarak, "Gomis, kişisel olarak da her zaman sevip saygı duyduğum bir futbolcu. Tüm ekipte de sevip saymayan yoktur. İnsanoğlu duygusal reaksiyon gösterebilir. Bu duygusal tavırdan sonra herkesin adım atması doğru olandı. Gomis de burada değerli bir tavır ortaya koydu. Başkan da hoca da oyuncular da doğru adımı attı ve olay çok güzel bir şekilde, 1 saat içerisinde tatlıya bağlandı. Bizim açımızdan en güzel şey bu." şeklinde görüş belirtti.