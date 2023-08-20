Dursun Özbek'ten flaş sözler: Böyle hakem faciası görmedim! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ı sert sözlerle eleştiren Özbek, "73 yaşındayım, 50 senedir maçlara gidiyorum. Böyle bir hakem faciasının yaşandığını hiç görmedim" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR hakemlerini eleştiren Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ İÇİN MAÇI DİKKATL İZLEYİN"

"Biraz geç kaldım ama hakem kararlarını defalarca izledim. 73 yaşındayım, 50 senedir maçlara gidiyorum. Böyle bir hakem faciasının yaşandığını hiç görmedim. Hatırımda hiç böyle bir şey yok. Türk futbolunun geleceği için şu maçı dikkatle izleyin. Hareketleri, sarı kartları, verilen, verilmeyen penaltıyı, dile getirin. Başka bir türlü bununla başa çıkmak mümkün değil."

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"TREZEGUET, SACHA'YA (BOEY) DİRSEK ATIYOR"

"Trezeguet, Sacha'ya dirsek atıyor. Ne hakem ne VAR ne AVAR farkında. Denswil, Mertens'e tekme atıyor. Çorabı yırtıldı, kendi kendine mı yırtıldı? Çok net gözüküyor. Atak yapıyoruz, lehimize faul veriyor. Bu kadar senelik hakemsin avantaj oynatmak diye bir şey var." "İNCE İNCE DOĞRADI"

"21 senelik hakemsin, 21 tane faul yapmışız. 7 tane karşı tarafa çalmış. Muslera kendi sahasının içinde hakeme geliyor, sarı kart. Adam ceza sahasını terk etmemiş. Belki ki birileri daha sezon başında işi sıkı tutuyor. Buraya dünya kadar yıldız futbolcu getiriyoruz, 50 bin kişi geliyor buraya her maçta, güzel futbol göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Futbolun akıcılığı ve güzelliği içinde böyle bir hakem çıkıyor ve... İnce ince Galatasaray'ı doğramak için elinden geleni yaptı. Bir görev, bundan daha güzel yapılamaz! Ayıp!" "BİRİLERİ İŞİ SIKI TUTUYOR"

"Birileri işi sıkı tutuyor. Daha ikinci maçı oynuyoruz. Her şeye rağmen, ne yaparlarsa yapsınlar Galatasaray'ın hedefi belli. Kimse bu hedeften çeviremez. Buradaki oyunu siz de izledik. Hakemleri yeneceksiniz diye bir laf var. Oraya geldik. TFF'ye sesleniyorum, MHK'ye sesleniyorum, açın maçı defalarca izleyin. Bu işin, bu sistemle, bu şekilde memnunsanız yorumunuzu da yapın. Siz de bir cevap verin." "AYIP, DAHA İKİNCİ HAFTADAYIZ" "Şu manada üzgünüm, zorlu bir maç, Trabzonspor kardeş kulüplerimizinden birisi. Ertuğrul Başkan buradaydı, görüştük, konuştuk. Sizlerden tekrar rica ediyorum, anlattığım pozisyonlara bakın ve bir yorum yapın. Artık bu tip şeylerden, bu hareketlerden konuşmak istemiyorum. Ayıp daha ikinci haftadayız." "OYUNCULAR 5 DAKİKA HAKEMİ BEKLEDİ"

İlk defa 50 seneden beri, iki takım sahada hazır, 5 dakika hakem bekledi. Ne oldu o arada, niye o kadar geç kaldınız? İki takım sahaya çıkmış, hakemi bekliyor, böyle bir sahne gördünüz mü hiç? Çok iyi bir takımımız var. Hem Avrupa'da hem de ligde mücadele ediyoruz. Kötü anılarla iyi sonuçlar gelmesini konuşmakta fayda yok. Şu maçta, galip bitirdik fakat öyle anlar.... Anlattım işte size. Siz de izleyin bakın. Bunun da takipçisi olacağız. Sacha'nın çenesine dirsek attı. Bakalım bundan sonra penaltı çalacaklar mı? Mertens'e tekme atılıyor, birisine ceza sahası içinde tekme atılınca penaltı veriliyor mu, verilmiyor mu? Bunun da takipçisi olacağız. Federasyonu bunları izlemeye davet ediyorum. Atilla Karaoğlan nezdinde federasyon bakalım ne yapacak? Daha sezonun başı, ikinci maç. İkinci haftadan itibaren işi sıkı tutuyorlar. Bunun altını siz doldurun. Muhteşem bir takım kurduk. İyi futbol seyrettirmek için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Bu şekilde maçı katletmenin şeyi yok. Şu aşamada ifade etmemin sebebi, gerçekten kötü bir yönetim sergiledi. Gördüklerimi ifade etmek istedim. Hiçbir maçta olsun istemem.