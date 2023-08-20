Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten flaş sözler: Böyle hakem faciası görmedim! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten flaş sözler: Böyle hakem faciası görmedim!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ı sert sözlerle eleştiren Özbek, "73 yaşındayım, 50 senedir maçlara gidiyorum. Böyle bir hakem faciasının yaşandığını hiç görmedim" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2023 - 01:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Böyle hakem faciası görmedim"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

        Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR hakemlerini eleştiren Özbek, şu ifadeleri kullandı:

        "TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ İÇİN MAÇI DİKKATL İZLEYİN"

        "Biraz geç kaldım ama hakem kararlarını defalarca izledim. 73 yaşındayım, 50 senedir maçlara gidiyorum. Böyle bir hakem faciasının yaşandığını hiç görmedim. Hatırımda hiç böyle bir şey yok. Türk futbolunun geleceği için şu maçı dikkatle izleyin. Hareketleri, sarı kartları, verilen, verilmeyen penaltıyı, dile getirin. Başka bir türlü bununla başa çıkmak mümkün değil."

        REKLAM

        "TREZEGUET, SACHA'YA (BOEY) DİRSEK ATIYOR"

        "Trezeguet, Sacha'ya dirsek atıyor. Ne hakem ne VAR ne AVAR farkında. Denswil, Mertens'e tekme atıyor. Çorabı yırtıldı, kendi kendine mı yırtıldı? Çok net gözüküyor. Atak yapıyoruz, lehimize faul veriyor. Bu kadar senelik hakemsin avantaj oynatmak diye bir şey var."

        "İNCE İNCE DOĞRADI"

        "21 senelik hakemsin, 21 tane faul yapmışız. 7 tane karşı tarafa çalmış. Muslera kendi sahasının içinde hakeme geliyor, sarı kart. Adam ceza sahasını terk etmemiş. Belki ki birileri daha sezon başında işi sıkı tutuyor. Buraya dünya kadar yıldız futbolcu getiriyoruz, 50 bin kişi geliyor buraya her maçta, güzel futbol göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. Futbolun akıcılığı ve güzelliği içinde böyle bir hakem çıkıyor ve... İnce ince Galatasaray'ı doğramak için elinden geleni yaptı. Bir görev, bundan daha güzel yapılamaz! Ayıp!"

        "BİRİLERİ İŞİ SIKI TUTUYOR"

        "Birileri işi sıkı tutuyor. Daha ikinci maçı oynuyoruz. Her şeye rağmen, ne yaparlarsa yapsınlar Galatasaray'ın hedefi belli. Kimse bu hedeften çeviremez. Buradaki oyunu siz de izledik. Hakemleri yeneceksiniz diye bir laf var. Oraya geldik. TFF'ye sesleniyorum, MHK'ye sesleniyorum, açın maçı defalarca izleyin. Bu işin, bu sistemle, bu şekilde memnunsanız yorumunuzu da yapın. Siz de bir cevap verin."

        "AYIP, DAHA İKİNCİ HAFTADAYIZ"

        "Şu manada üzgünüm, zorlu bir maç, Trabzonspor kardeş kulüplerimizinden birisi. Ertuğrul Başkan buradaydı, görüştük, konuştuk. Sizlerden tekrar rica ediyorum, anlattığım pozisyonlara bakın ve bir yorum yapın. Artık bu tip şeylerden, bu hareketlerden konuşmak istemiyorum. Ayıp daha ikinci haftadayız."

        "OYUNCULAR 5 DAKİKA HAKEMİ BEKLEDİ"

        İlk defa 50 seneden beri, iki takım sahada hazır, 5 dakika hakem bekledi. Ne oldu o arada, niye o kadar geç kaldınız? İki takım sahaya çıkmış, hakemi bekliyor, böyle bir sahne gördünüz mü hiç?

        Çok iyi bir takımımız var. Hem Avrupa'da hem de ligde mücadele ediyoruz. Kötü anılarla iyi sonuçlar gelmesini konuşmakta fayda yok. Şu maçta, galip bitirdik fakat öyle anlar.... Anlattım işte size. Siz de izleyin bakın. Bunun da takipçisi olacağız. Sacha'nın çenesine dirsek attı. Bakalım bundan sonra penaltı çalacaklar mı? Mertens'e tekme atılıyor, birisine ceza sahası içinde tekme atılınca penaltı veriliyor mu, verilmiyor mu? Bunun da takipçisi olacağız. Federasyonu bunları izlemeye davet ediyorum. Atilla Karaoğlan nezdinde federasyon bakalım ne yapacak?

        Daha sezonun başı, ikinci maç. İkinci haftadan itibaren işi sıkı tutuyorlar. Bunun altını siz doldurun. Muhteşem bir takım kurduk. İyi futbol seyrettirmek için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Bu şekilde maçı katletmenin şeyi yok. Şu aşamada ifade etmemin sebebi, gerçekten kötü bir yönetim sergiledi. Gördüklerimi ifade etmek istedim. Hiçbir maçta olsun istemem.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu
        Aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Icardi fırtınası!
        Icardi fırtınası!
        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Galatasaray'da büyük sürpriz!
        Bıçak parası istediği öne sürülen doktor tutuklandı
        Bıçak parası istediği öne sürülen doktor tutuklandı
        ABD'de Hilary alarmı
        ABD'de Hilary alarmı
        Talisca'da flaş gelişme!
        Talisca'da flaş gelişme!
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        "Organlarımı bağışladım"
        "Organlarımı bağışladım"
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu